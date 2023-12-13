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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لو بتعاني من النهجان.. جمال شعبان يكشف عن أبرز أسباب حدوثه

أسباب النهجان
أسباب النهجان

قال الدكتور جمال شعبان استشارى القلب عميد معهد القلب سابقا، إن النهجان لا يعني بالضرورة ضعف وتمدد في عضلة القلب، وهبوط وفشل قلبي.

 

أسباب النهجان

 

وتابع جمال شعبان في منشور له عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، أن النهجان قد يكون بسبب الأنيميا، فقد يكون بسبب الضعف العام 
وضعف اللياقة ونقص ڤيتامين دال.

 

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وأضاف جمال شعبان، أن النهجان قد يكون بسبب الإرهاق والزعل والإحباط، أو بسبب نقص مرونة عضلة القلب. بينما الكفاءة كويسة HFpEF.

 

أسباب النهجان

 

وأضاف جمال شعبان، أن النهجان قد يكون نتيجة قصور في الشرايين التاجية بديلا عن الوجع، أو بسبب انسداد الشعب الهوائية في مرضي الحساسية والمدخنين.

 

وأوضح جمال شعبان، أنه يجب  عمل صورة دم كاملة، تحليل وظائف الغدة الدرقية، وكولسترول ، وفيتامين دال، رسم قلب، موجات صوتية على القلب، وذلك لعرفة التشخيص والسبب والعلاج لمشكلة النهجان بحسب السبب.

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