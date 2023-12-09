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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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بجانب المكملات.. أطعمة تقضي على فقر الدم| تعرف عليها

طرق الوقاية فقر الدم
طرق الوقاية فقر الدم

يعتبر من أهم علاجات فقر الدم أخذ المكملات الغذائية أو الخضوع لإجراءات طبية، وقد يؤدي اتباع النظام الغذائي الصحي إلى الوقاية من بعض أنواع فقر الدم.

طرق الوقاية فقر الدم

 

ويحدث فقر الدم بسبب عدم وجود عدد كافٍ من كريات الدم الحمراء السليمة أو الهيموجلوبين لحمل الأكسجين إلى أنسجة الجسم.

 

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ويمكن الوقاية من بعض أنواع فقر الدم الناتج عن نقص الحديد والفيتامينات في الدم عن طريق إتباع نظام غذائي صحي، ويجب أن يحتوي النظام الغذائي على العناصر التالية، وفقا لما نشر في موقع “مايو كلينك ” الطبي، وتشمل :

 

_ الحديد، وتشمل الأطعمة الغنية بالحديد، اللحم البقري، والبقوليات، والعدس، والحبوب الغنية بالحديد، والخضراوات الورقية ذات اللون الأخضر الداكن، والفواكه المجفَّفة.

 

_ الفولات، ويمكن العثور على هذا العنصر المغذي، وشكله المُصنَّع "حمض الفوليك"، في الفاكهة وعصائر الفاكهة والخضراوات الورقية ذات اللون الأخضر الداكن والبازلاء والفاصولياء والفستق ومنتجات الحبوب المُعززة، مثل الخبز وحبوب الإفطار والمعكرونة والأرز.

 

طرق الوقاية من فقر الدم

 

_ فيتامين B-12، وتشمل الأطعمة الغنية بفيتامين B-12 اللحوم ومشتقات الحليب وحبوب الإفطار المدعمة ومنتجات فول الصويا.

 

_ فيتامين C، وتشمل الأطعمة الغنية بفيتامين C: الفاكهة الحمضية وعصائرها والفلفل بأنواعه والبروكلي والطماطم والفراولة والبطيخ بأنواعه، وأيضًا تساعد هذه الأطعمة الجسم على امتصاص الحديد.

 

_ ويمكن الحصول على القدر الكافي من الفيتامينات والمعادن، بتناول مكمل غذائي متعدد الفيتامينات.

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