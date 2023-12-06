الزعل يتسبب بالموت المفاجئ.. جمال شعبان يحسم الأمر

قال الدكتور جمال شعبان استشارى القلب وعميد معهد القلب سابقا، إن الزعل يمكن أن يتسبب في الإصابة بالسكتة القلبية، والموت المفاجئ.

متلازمة القلب المكسور ومخاطرها

وتابع جمال شعبان في منشور له عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، أن كسرة القلب، والقلب المكسور، نتيجة الزعل الشديد هو حقيقة علمية ومتلازمة مرضية، وتدعى Broken heart syndrome.

وأضاف جمال شعبان، إلى أن التفسير العلمي لمتلازمة القلب المكسور بأن الزعل ينشط الجهاز العصبي السمبثاوي، والذي يفرز أدرينالين بكميات كبيرة جدا نتيجة الزعل، ويطلق عليها Adrenaline storm أو عاصفة الأدرينالين .

متلازمة القلب المكسور ومخاطرها

وأشار جمال شعبان، إلى أن الأدرينالين بيعمل اعتصار للقلب، ويساهم في حدوث انقباض في قاعدة القلب، وتمدد بالوني في قمة القلب.

وأوضح جمال شعبان، أن متلازمة القلب المكسور قد لا تظهر في قسطرة الشرايين التاجية.