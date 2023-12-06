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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

الزعل يتسبب بالموت المفاجئ.. جمال شعبان يحسم الأمر

الدكتور جمال شعبان
الدكتور جمال شعبان استشارى القلب عميد معهد القلب سابقا

قال الدكتور جمال شعبان استشارى القلب وعميد معهد القلب سابقا، إن الزعل يمكن أن يتسبب في الإصابة بالسكتة القلبية، والموت المفاجئ.

 

متلازمة القلب المكسور ومخاطرها

 

وتابع جمال شعبان في منشور له عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، أن كسرة القلب، والقلب المكسور، نتيجة الزعل الشديد هو حقيقة علمية ومتلازمة مرضية، وتدعى Broken heart syndrome.

 

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وأضاف جمال شعبان، إلى أن التفسير العلمي لمتلازمة القلب المكسور بأن الزعل ينشط الجهاز العصبي السمبثاوي، والذي يفرز أدرينالين بكميات كبيرة جدا نتيجة الزعل، ويطلق عليها Adrenaline storm أو عاصفة الأدرينالين .

 

متلازمة القلب المكسور ومخاطرها

 

وأشار جمال شعبان، إلى أن الأدرينالين بيعمل اعتصار للقلب، ويساهم في حدوث انقباض في قاعدة القلب، وتمدد بالوني في قمة القلب.

 

وأوضح جمال شعبان، أن متلازمة القلب المكسور قد لا تظهر في قسطرة الشرايين التاجية.

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