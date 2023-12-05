5 محفزات خطيرة تزيد من نوبات الذئبة.. أخطرها الأولى

يعد مرض ​الذئبة من الأمراض المناعية الغير معدية، ويؤثر المرض على أجزاء مختلفة من الجسم، نتيجة مهاجمة الجهاز المناعي لأنسجته الذاتية والذي يعتبرها أنسجة غريبة مما يسبب التهابًا.

محفزات تزيد من نوبات مرض الذئبة

وفي بعض الحالات تسبب الإصابة بمرض الذئبة تلفًا دائمًا للأنسجة، وهو ما يؤثر على الجلد والمفاصل والقلب والرئة والكلى وخلايا الدم والدماغ.

ويحدث مرض الذئبة عندما يهاجم الجهاز المناعي في الجسم أنسجته الخاصة، لسبب غير معروف، وفقا لما نشر في موقع “مايو كلينك" الطبي.

محفزات تزيد من نوبات مرض الذئبة

وتشمل المحفزات الشائعة التي تزيد من نوبات الذئبة، وتشمل ما يلي :

_ الإفراط في العمل وعدم أخذ راحة كافية.

_ التعرض للشمس أو التعرض القريب لضوء الفلوريسنت أو ضوء الهالوجين.

_ التعرض للتوتر .

_ التوقف عن تناول أدوية الذئبة.

_ بعض أنواع الأدوية الأخرى.