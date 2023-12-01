من 2 لـ3 فناجين يوميا.. جمال شعبان يكشف مفاجأة سارة لمحبي القهوة

قال الدكتور جمال شعبان استشارى القلب عميد معهد القلب سابقا، بأن هناك “أخبار سعيدة جديدة لمحبي القهوة، كما تم نشر أخبار سعيدة لمحبي الشاي”.

فوائد شرب القهوة

وتابع جمال شعبان، في منشور لها عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، “أن القهوة مفيدة للقلب والكبد ولها منافع أخري.. من خلال شرب فنجانين أو ثلاثة من القهوة يوميا”.

وأفاد جمال شعبان، أن الأبحاث الطبية العلمية الحديثة أثبتت منافع شرب القهوة الصحية كثيرة؛ فهي تمنع أزمات القلب، وجلطات الشرايين، وتساهم في الوقاية من السكتات الدماغية، وجلطات المخ، والوقاية من تليف الأعصاب، والزهايمر والعته المبكر.



وأضاف جمال شعبان، أن "شرب القهوة يساهم في منع سرطان الثدي، والقولون

مفيدة لمرضي السكر، وتعالج الاكتئاب، وتعالج جفاف العين، وتساهم في الوقاية من بعض العدوي الميكروبية المستعصية.

وأوضح جمال شعبان، أنه "أكدت دراسة أمريكية أن القهوة من 3 إلي 5 فنجان, بما تحتويه من مواد ضد الأكسدة تقلل الوفيات، والوفيات من القلب بصفة خاصة، وتمنع تصلب الشرايين التاجية، ولا تتسبب في الذبذبة الأذينية، ولا اختلال كهرباء القلب.

فوائد شرب القهوة



وأشار جمال شعبان، إلى أنه شرب القهوة "مفيدة للمخ والأعصاب وتمنع الألزهايمر ( العته المبكر )

وتمنع مرض پاركنسون. كما تمنع القهوة الإصابة بمرض السكر من النوع التاني، بالإضافة ألى انها مفيدة للكبد؛ حيث تمنع سرطان الكبد وتليف الكبد الجديد.

وأستطرد جمال شعبان، "أن القهوة قد تكون كلمة السر في الحماية من الكبد الدهني؛ حيث جاء في مؤتمر عالمي حديث لأمراض الكبد

أن شرب فنجانين من القهوة يحمي من تليف، وتشمع الكبد نتيجة دهون الكبد لمرضي الكبد الدهني، وذلك بالاضافة لخفض الوزن 10٪؜ خلال سنة، ويماثل ممارسة الرياضة لساعة ونصف كل اسبوع.

وأكد جمال شعبان، أنه "جدير بالذكر عدم حصول أي علاج دوائي حتي الان علي موافقة FDA لعلاج الكبد الدهني.

ونصح جمال شعبان، بأنه يجب شرب القهوة للحصول على فوائدها بدون سكر، وبدون حليب.