10 نصائح يكشفها جمال شعبان يساعدك على التخسيس.. اتبعها

قال الدكتور جمال شعبان استشارى القلب عميد معهد القلب سابقا، ان هناك خطوات يمكن إتباعها كي تساعد الشخص على التخسيس.

نصائح جمال شعبان لتساعدك على التخسيس

وافاد جمال شعبان في منشور له عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، أن هناك 10 خطوات للتخسيس، والحفاظ على الصحة، وتشمل ما يلي:

- النوم الجيد.

- الإقلال من العيش والرز والمكرونة.

- أكل الفواكه الطازجة والامتناع او الإقلال من المشروبات و العصائر المحلاة.

- شرب القهوة والشاي بدون سكر بدون حليب.

نصائح جمال شعبان لتساعدك على التخسيس

- شرب الماء بانتظام.

- أحتواء النظام الغذائي على البروتينات.

- تناول الاطعمة الغنية بالبروبيوتيك، مثل : الزبادي.

- تجنب الجوع، وتناول وجبات عديدة صغيرة.

_ ممارسة الرياضة بانتظام.

- التكيف مع ضغوطات الحياة، وتجنب التعرض للتوتر .