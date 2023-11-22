محفزات تزيد من نوبات مرض الذئبة.. احترس منها

يحدث مرض الذئبة عندما يهاجم الجهاز المناعي في الجسم أنسجته الخاصة، لسبب غير معروف، لكن بعض العوامل قد تؤدي إلى تحفيز جهاز المناعة، مما يسبب المرض.

محفزات تزيد من نوبات مرض الذئبة

يعتبر مرض ​الذئبة مرض مناعي ذاتي مزمن وغير معدٍ، ويؤثر على أجزاء مختلفة من الجسم، وهو يحدث عندما يقوم الجهاز المناعي بمهاجمة أنسجته الذاتية كما لو كانت أنسجة غريبة مما يسبب التهابًا.

وفي بعض الحالات تسبب الإصابة بالذئبة تلفًا دائمًا للأنسجة، وهو ما يؤثر على الجلد والمفاصل والقلب والرئة والكلى وخلايا الدم والدماغ.

محفزات تزيد من نوبات مرض الذئبة

وهناك بعض العوامل المحفزة لنوبات مرض الذئبة، وفقا لما نشر في موقع “مايو كلينك" الطبي، وتشمل ما يلي:

_ الإفراط في العمل وعدم أخذ راحة كافية.

_ التعرض للشمس أو التعرض القريب لضوء الفلوريسنت أو ضوء الهالوجين.

_ التعرض لعدوى.

_ التوقف عن تناول أدوية الذئبة.

_ بعض أنواع الأدوية الأخرى قد تزيد من نوبات الذئبة لدى المصابين بها.