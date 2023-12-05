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رئيس التحرير
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مرأة

جمال شعبان يكشف معلومات صادمة عن الرجفان الأذيني.. ومن الأكثر عرضة له

الدكتور جمال شعبان
الدكتور جمال شعبان استشارى القلب عميد معهد القلب سابقا

قال الدكتور جمال شعبان استشارى القلب عميد معهد القلب سابقا، في منشور له عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، “عن كهرباء القلب سألوني.. الرفرفة الأذينية.. الرجفان الأذيني أو الذبذبة الأذينية.. أو الرفرفة الأذينية”.

 

جمال شعبان يكشف الأشخاص الأكثر عرضة للرجفان الاذيني

 

وأوضح جمال شعبان، في منشوره أنه “عندما تختل كهرباء الأذين فيعمل الأذين بمعدلات غير منتظمة، وينشط الاذينان بطريقة متذبذبة تزيد عن 250 في الدقيقة فتتسارع ضربات القلب، وقد تؤدي إلي الاحساس بالخفقان، أو هبوط حاد في الدورة الدموية وإغماء وفقدان الوعي، وقد تؤدي إلي جلطة في المخ، وسكتة دماغية، وقد تؤدي علي المدي الطويل إلي اعتلال عضلة القلب”.

 

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وتابع جمال شعبان، أنه قد "يكون الأذين الأيسر شبه متوقف، مما يفتح الباب علي مصراعية لعوامل التجلط والصفائح الدموية، فيكون شبح جلطة مهاجرة  إلي المخ، أو الشرايين قائما، ويكون استخدام عقاقير السيولة الواقية من الجلطات ضرورة طبية لازمة".

 

وأفاد الدكتور جمال شعبان، بأنه "يحدث الرجفان الأذيني مع ضيق الصمام، وفي حالات روماتيزم القلب التي تهاجم الصمامات وتؤدي إلي تمدد الأذين الأيسر، فتنطلق شحنات كهربية شاذة من الأوردة الرئوية الأربعة  تصيب القلب بالرجفان والمريض بالخفقان.

 

وأشار جمال شعبان، إلى أنه "كما يحدث الرجفان مع حالات ضغط الدم المرتفع المهمل، وحالات قصور الشريان التاجي، أو في حالات توقف التنفس عند النوم sleep apnea، كما تودي السمنة المفرطة، وارتفاع الكولسترول منخفض الكثافة، والتلوث البيئي إلي الرجفان الأذيني، وفي الإفراط في معاقرة الخمر يلوح خطر الذبذبة الأذينية.

 

الرجفان الأذيني


وأكد جمال شعبان، “أيضاً مع التدخين الكثيف إيجابيا كان، أو سلبيا تتزايد فرص الإصابة بالرجفان، وهناك قطاع ليس بالقليل من المصابين بالرجفان لا يعانون من أي أمراض أخري قلبية أو عامة، ويعرف باسم الرجفان الوحيد Lone AF.

 

وأشار إلى أنه يمكن السيطرة علي الرجفان الأذيني بواسطة العقاقير، واضعين في الحسبان أدوية السيولة، والوقاية من الجلطات. بينما يكون اللجوء للقسطرة الكهربية والكي بموجات الراديو وعزل الأوردة الرئوية الأربعة، هو الحل الأمثل والخيار المطروح، وفي حالة فشل العقاقير، وقد أصبح كي الرجفان ميسورا و آمنا بعد اختراع تقنية التخطيط التشريحي ثلاثي الأبعاد الذي يوفر صورة مجسمة للقلب والبؤرة المستهدفة بتقنية تحاكي ال GPS.

 

وأوضح جمال شعبان، بأن هناك فرق بين الرجفان الأذيني وبين التسارع البطيني والرجفان البطيني الذي يمثل أخطر الأنواع، وقد يتسبب في السكتة القلبية، وقد نحتاج لزراعة جهاز صادم كهربي مزيل للخفقان، بالاضافة إلي الكي بموجات الراديو.

 

ولخص جمال شعبان، ان اختلال كهرباء القلب والرفرفة الأذينية  وباء القرن الواحد والعشرين، ووسائل التشخيص أصبحت متاحة، والعلاج ممكنا بالقسطرة والكي بموجات الراديو
بمساعدة الأجهزة ثلاثية الأبعاد، والعقاقير، وأجهزة الصدمات الكهربية . كما ظهرت بالونات الكي بالتبريد والتجميد Cryo، ومازال التطور سريعا متلاحقا في هذا المجال.

جمال شعبان الرجفان الاذيني كهرباء القلب الدكتور جمال شعبان الرفرفة الأذينية

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