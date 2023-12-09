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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

احترس.. هذه العلامات تدل على الإصابة بفقر الدم

أعراض فقر الدم  
أعراض فقر الدم  

يحدث فقر الدم بسبب عدم وجود عدد كافٍ من كريات الدم الحمراء السليمة أو الهيموجلوبين لحمل الأكسجين إلى أنسجة الجسم، ويعتبر الهيموجلوبين هو بروتين يوجد في كريات الدم الحمراء، ويعمل على توصيل الأكسجين من الرئتين إلى سائر أعضاء الجسم الأخرى. 

أعراض فقر الدم

ويمكن أن تسبب الإصابة بفقر الدم شعورًا بالتعب والضعف وضيق النفَس، وهناك أنواع عديدة من فقر الدم، ولكل منها سببه الخاص، ويمكن أن تكون حالة فقر الدم قصيرة أو طويلة الأجل، وتتراوح في شدتها من البسيطة إلى الحادة، ومن الممكن أن يكون فقر الدم مؤشرًا تحذيريًا على الإصابة بمرض خطير.

 

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ومن علاجات فقر الدم، أخذ المكملات الغذائية أو الخضوع لإجراءات طبية، وقد يؤدي اتباع النظام الغذائي الصحي إلى الوقاية من بعض أنواع فقر الدم، وفقا لما نشر في موقع “مايو كلينك ” الطبي.

 

أعراض فقر الدم

 

وتعتمد أعراض فقر الدم على سببه ومدى سوء حالته، فمن الممكن أن يكون فقر الدم خفيفًا بحيث لا يسبب أي أعراض في البداية، ولكن عادةً تظهر بعض الأعراض، ومن الأعراض المحتملة لفقر الدم ما يلي:

_ التعب.

_ الضعف.

_ ضيق النفَس.

_ شحوب أو اصفرار البشرة، وهو ما قد يظهر بشكل أوضح لدى أصحاب البشرة البيضاء عن البشرة السوداء أو الداكنة.

_عدم انتظام ضربات القلب.

_ الدوخة أو الدوار.

_ ألم الصدر.

_ برودة اليدين والقدمين.

_ الصداع.

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