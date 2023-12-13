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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

جمال شعبان: البوتاسيوم مفيد للقلب والمخ.. تعرف على أبرز الأطعمة الغنية به

الدكتور جمال شعبان
الدكتور جمال شعبان استشارى القلب عميد معهد القلب سابقا

علق الدكتور جمال شعبان استشارى القلب عميد معهد القلب، على سؤال البعض عن أهمية البوتاسيوم والصوديوم الموجود في الأطعمة للجسم، وعلق قائلا هو حيوي للقلب والمخ.

فوائد البوتاسيوم للجسم

وتابع الدكتور جمال شعبان ، في منشور لها عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، أن أهم أنواع الأملاح للجسم هم الصوديوم والبوتاسيوم.

 

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وتابع جمال شعبان، أن البوتاسيوم كان الملح الرئيسي في الطعام في العصور الحجرية، وفي الحياة العصرية انعكست النسبة، وأصبح الصوديوم هو السائد في معظم الطعام.

وأضاف جمال شعبان، إلى أن احتياجات الشخص اليومية من البوتاسيوم حوالي ٥ جم، ويتوفر البوتاسيوم في الموز والبرتقال والتمر والطماطم  والخس وكثير من الخضراوات والمكسرات.

 

فوائد البوتاسيوم للجسم

 

وأشار جمال شعبان، بأن البوتاسيوم مفيد لانتظام إيقاع القلب، والتحكم في ضغط الدم المرتفع، ويقي من السكتات الدماغية وجلطات المخ.

ونصح جمال شعبان، أنه يجب الحرص علي تناول كميات متوازنة من البوتاسيوم من مصادره الطبيعية، حيثأن نقص البوتاسيوم قد يتسبب في اختلال كهرباء القلب  Dysrhythmia الذي  عواقبه وخيمة، كما يؤدي إلي الإرهاق المزمن وضعف العضلات وربما نوبات من الشلل
Periodic paralysis.

واختتم جمال شعبان منشوره، أنه لا تتناول اقراص أو شراب البوتاسيوم إلا تحت إشراف طبي.

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