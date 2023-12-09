لتجنب الإغماء المفاجئ.. جمال شعبان يكشف عن الوصايا العشر لمرضى الضغط المنخفض

قال الدكتور جمال شعبان استشارى القلب، وعميد معهد القلب سابقا، إن هناك وصايا عشرة لمريض الضغط المنخفض.

نصائح مهمة لمرضى الضغط المنخفض

وتابع جمال شعبان، في منشور له عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، أن الأشخاص الذين يعانون من الضغط المنخفض باستمرار، وقد يتسبب لهم في الإغماء، ونشاط في العصب الحائر.

ونصح الدكتور جمال شعبان، مرضى الضفط المنخفض ببعض النصائح لتجنب التعرض للإغماء، ومن أبرزها ما يلي :

_ تجنب التعرض للشمس المباشرة.

_ تقليل الوقوف لفترات طويلة.

_ ارتداء الشراب الضاغط فوق الركبتين .

نصائح هامة لمرضى الضغط المنخفض



_ تجنب الجلوس علي كرسي، والجلوس علي كنبة مع فرد القدمين .

_ وضع اللحاف تحت القدمين أثناء النوم.

_ تجنب العطش .

_ اصطحاب العصائر والمياة باستمرار اثناء الخروج من المنزل.

_ الالتزام بتناول الأدوية التي تساعد علي ضبط الضغط المنخفض، مثل: الميدودرين .

_ تجنب الأدوية الخافضة لضغط الدم

_ تجنب امتلاء المعدة .

_ تجنب التعرض للانفعالات.