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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

6 أعراض يكشفها جمال شعبان تدل على زيادة كهرباء القلب.. الأخيرة أخطرها

الدكتور جمال شعبان
الدكتور جمال شعبان استشارى القلب عميد معهد القلب سابقا

قال الدكتور جمال شعبان استشارى القلب عميد معهد القلب سابقا، أن من يعاني من كهرباء زيادة في القلب لا يعني بأنه أن لامست صدره شعرت بالكهرباء.

 

أعراض زيادة الكهرباء في القلب وطرق علاجها

 

وتابع جمال شعبان، في منشور له عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، أن زيادة الكهرباء في القلب تعني بأن هناك أضطربات في ضربات القلب، فأحيانا تتسارع، واحيانا تتباطئ.

 

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وأكد جمال شعبان، بأن من يشعر بزيادة الكهرباء بالجسم، قد يشعر ببعض الأعراض، وهي : 

_ رفرفة
_  قلبه هيفط من صدره 

_  هبوط ودوخة إغماء
_ ضربة ساقطة
_ سحبة روح
_ أحيانا سكتة قلبية وتوقف مفاجئ

وأوضح جمال شعبان، أن تشخيص زيادة الكهرباء في القلب، يكون برسم القلب ، أو الهولتر ، أو  دراسة بالقسطرة الكهروفسيولوجية.

 

أعراض زيادة الكهرباء في القلب وطرق علاجها

 

وأشار جمال شعبان، إلى أن علاج زيادة الكهرباء في القلب، يمكن في الأنواع الحميدة أن تقتصر على الأدوية، وأحيانًا كي بموجات الراديو بالقسطرة، وفي ضوء أشعة إكس والخريطة الكهربية بالجهاز  ثلاثي الأبعاد يمكن إزالتها بموجات الراديو والخريطة ثلاثية الابعاد.

 

وأضاف جمال شعبان، إلى أن بعض حالات اختلال كهرباء القلب خبيث، وقد يحتاج أحيانًا إلى زراعة جهاز كهربي منظم، أو صاعق.

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