أعراض واضحة تؤكد الحمل ببنت.. حجم البطن وحركة الجنين أبرزها

كشفت دراسة في عام 2017 أن أعراض الحمل ببنت لدى النساء الحوامل واضحة، وتكون واضحة خلال الصباح وبعد الاستيقاظ من النوم، ومن أبرزها الإصابة بغثيان الصباح.

أعراض الحمل ببنت

وأشارت دراسة أخرى أجريت مؤخراً في عام 2021 أن النساء اللاتي عانين من التوتر الشديد وارتفاع هرمون الكورتيزول قبل حدوث الحمل ازدادت بينهن معدلات الحمل ببنت.

ومن بين الأعراض الأخرى للحمل في بنت، وفقا لما نشر في موقع “ويب ميد” الطبي، ما يلي :

_ الغثيان الصباحي الشديد، و يعتقد البعض ان غثيان الصباح الشديد يدل على الحمل ببنت، امّا ان لم تعاني الحامل من الغثيان فهذا يدل انها حامل بولد.

_ تغيرات البشرة، و يدّعي البعض ان زيادة دهنية البشرة وظهور الحبوب والبثور عليها يدل على الحمل ببنت، على عكس المرأة الحامل بذكر والتي تصبح بشرتها مشرقة.

_ اشتهاء الحلويات، ويعتبر الوحام من أبرز اعراض الحمل، ويقال إنه في حال كانت المرأة حامل ببنت ستزيد رغبتها بتناول الحلويات والسكاكر، امّا المرأة التي تشتهي الأطعمة المالحة والحامضة فغالباً يكون جنينها ولد.

اعراض الحمل ببنت

_ نبضات قلب الجنين، ويقال انه في حال كانت نبضات قلب الجنين اكثر من ١٤٠ نبضة في الدقيقة فهي حامل ببنت، امّا في حال كانت أقل من ١٤٠ نبضة في الدقيقة فهي حامل بولد.

_ إرتفاع البطن، و هناك إعتقاد قديم يقال ان ارتفاع بطن الحامل يدل على ان الجنين بنت، امّا ان كانت البطن منخفضة فهذا يدل ان الجنين ولد.

_ تغيرات الثدي، و هناك إعتقاد سائد بأن كبر حجم الثدي الأيسر مقارنةً بحجم الثدي الأيمن يدل ان الجنين بنت، وفي حال كان الثدي الأيمن أكبر من الثدي الأيسر فهذا يدل ان الجنين ولد.

_ إصفرار لون البول، وهناك بعض المعلومات التي تقول انه في حال كان لون بول الحامل أصفر باهت فهذا مؤشر بأن الجنين بنت، امّا ان كان لون البول اصفر داكن فهذا مؤشر بأن الجنين ولد.

_ حركة الجنين الهادئة، و قد يتنبأ البعض بنوع الجنين بناءً على حركته، بحيث يعتقدون ان المرأة الحامل ببنت تكون حركة جنينها هادئة وبطيئة، على عكس الحامل بولد.

_ زيادة الوزن، ويعتبر تمركز الوزن في الجزء العلوي من البطن دليلاً على الحمل ببنت، اما تمركر الوزن في منطقة البطن والمعدة دليلاً على الحمل بولد.

_ سخونة الأطراف، في حالة الحمل ببنت تكون أطراف الحامل ساخنة وذات درجة حرارة عالية، امّا في حالة الحمل بولد ستكون الأطراف باردة.

_ الشعر الباهت، وقظ يكون شعر المرأة الحامل ببنت باهتاً وضعيفاً، امّا المرأة الحامل بولد سيكون شعرها قوياً ولامعاً.