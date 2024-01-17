يهدد حياة العشرات.. 10 معلومات عن مرض خطير منتشر في غزة

صرحت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الأربعاء، بانتشار التهاب الكبد الوبائي A بسبب الاكتظاظ وتدني مستويات النظافة في أماكن النزوح بالقطاع.

معلومات صادمة عن التهاب الكبد الوبائي A

يعتبر التهاب الكبد A هو إصابة شديدة العدوى تحدث في الكبد، وهو أحد أنواع فيروسات التهاب الكبد المتعددة، وقد تؤثر على قدرة الكبد على العمل بشكل طبيعي.

وهناك بعض المعلومات التي يجب أن تعرفها عن التهاب الكبد A، وفقا لما نشر في موقع “مايو كلينك” الطبي، وتشمل ما يلي:

تحدث الإصابة بالتهاب الكبد A على الأرجح نتيجة تناول طعام أو شراب ملوث، أو نتيجة للمخالطة اللصيقة بشخص أو شيء حامل للمرض.

لا تحتاج الحالات المتوسطة من التهاب الكبد A إلى الخضوع للعلاج، إذ يتعافى معظم المرضى تمامًا من دون حدوث ضرر دائم في الكبد.

يمكن منع انتشار الفيروس من خلال الحفاظ على مستوى جيد من النظافة، بما في ذلك عن طريق غسل اليدين بشكل متكرر.

يمكن الوقاية من الإصابة بالتهاب الكبد A بتلقي اللقاح المضاد له.

لا تظهر أعراض فيروس التهاب الكبد A عادةً إلا بعد أن تكون قد الإصابة بالفيروس منذ بضعة أسابيع.

معلومات صادمة عن التهاب الكبد الوبائي A

لا تظهر الأعراض على جميع الأشخاص الذين يصابون بفيروس التهاب الكبد A، وفي حال ظهرت عليك الأعراض، يمكن أن تشتمل على ما يلي: