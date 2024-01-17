عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

يهدد حياة العشرات.. 10 معلومات عن مرض خطير منتشر في غزة

معلومات صادمة عن
معلومات صادمة عن التهاب الكبد الوبائي A

صرحت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الأربعاء، بانتشار التهاب الكبد الوبائي A بسبب الاكتظاظ وتدني مستويات النظافة في أماكن النزوح بالقطاع.

معلومات صادمة عن التهاب الكبد الوبائي A

يعتبر التهاب الكبد A هو إصابة شديدة العدوى تحدث في الكبد، وهو أحد أنواع فيروسات التهاب الكبد المتعددة، وقد تؤثر على قدرة الكبد على العمل بشكل طبيعي.

نصائح فعالة لعلاج مقاومة الأنسولين.. احرص على اتباعها

أعراض واضحة تؤكد الحمل ببنت.. حجم البطن وحركة الجنين أبرزها

وهناك بعض المعلومات التي يجب أن تعرفها عن التهاب الكبد A، وفقا لما نشر في موقع “مايو كلينك” الطبي، وتشمل ما يلي:

تحدث الإصابة بالتهاب الكبد A على الأرجح نتيجة تناول طعام أو شراب ملوث، أو نتيجة للمخالطة اللصيقة بشخص أو شيء حامل للمرض.

  • لا تحتاج الحالات المتوسطة من التهاب الكبد A إلى الخضوع للعلاج، إذ يتعافى معظم المرضى تمامًا من دون حدوث ضرر دائم في الكبد.
  • يمكن منع انتشار الفيروس من خلال الحفاظ على مستوى جيد من النظافة، بما في ذلك عن طريق غسل اليدين بشكل متكرر. 
  • يمكن الوقاية من الإصابة بالتهاب الكبد A بتلقي اللقاح المضاد له. 
  • لا تظهر أعراض فيروس التهاب الكبد A عادةً إلا بعد أن تكون قد الإصابة بالفيروس منذ بضعة أسابيع.
معلومات صادمة عن التهاب الكبد الوبائي A

لا تظهر الأعراض على جميع الأشخاص الذين يصابون بفيروس التهاب الكبد A، وفي حال ظهرت عليك الأعراض، يمكن أن تشتمل على ما يلي:

  • إرهاق وضعف غير معتاد.
  • الغثيان والقيء والإسهال المفاجئ.
  • الإحساس بألم أو عدم راحة في البطن، خاصة في الجزء العلوي الأيمن تحت الأضلاع السفلية، والذي يكون أعلى الكبد.
  • براز شاحب أو رمادي اللون.
  • فقدان الشهية.
  • الحمى الخفيفة.
  • البول الداكن.
  • ألم المفاصل.
  • اصفرار الجلد وبياض العينين (اليرقان).
  • الحكة الشديدة. 
  • قد تكون أعراض التهاب الكبد A خفيفة نسبيًا ويمكن أن تزول في غضون بضعة أسابيع. 
  • يحمي تلقي اللقاح المضاد لالتهاب الكبد A أو حقنة جسم مضاد يسمى الغلوبولين المناعي في غضون أسبوعين من الإصابة بفيروس التهاب الكبد A من العدوى.
  • تحدث الإصابة بالتهاب الكبد A عند تناول طعام أو شراب ملوث بالبراز الموبوء.
  • تنتقل العدوى من خلال المخالطة اللصيقة لشخص مصاب بالتهاب الكبد A. 
  • يظل الفيروس حيًا على الأسطح لبضعة أشهر، ولكنه لا ينتقل عبر المخالطة العابرة أو العطاس أو السعال.
غزة التهاب الكبد الوبائي وزارة الصحة الفلسطينية التهاب الكبد الوبائي A أعراض فيروس التهاب الكبد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسعاد يونس أبرزهم| التهاني تتوالى من الفنانين بعيد ميلاد ياسمين عبدالعزيز.. وحقيقة تعليق ريهام حجاج

بعد جدل زواجه السابع.. من هى مريم علاء بعد ظهورها مع حسين فهمي؟

هي من طلبت الطلاق| كواليس جديدة في انفصال العوضي وياسمين.. تفاصيل

نزلت تاني| انخفاض كبير في أسعار الدواجن اليوم.. ومفاجأة فى ثمن البانيه

الداخلية تضبط إمبراطور الحشيش بالغربية

قرار قضائى عاجل لخروج سما المصرى من السجن.. 19 فبراير

خلال ساعات| إجازة رسمية مدفوعة الأجر للموظفين في الحكومة والقطاع الخاص.. 3 أيام متتالية

رغم انخفاضها.. تحذير عاجل من شعبة الدواجن للمواطنين بشأن الفراخ| فماذا ينتظر أسعارها الفترة القادمة؟

موضوعات متعلقة

النساء أكثر عرضه لترهلات الجلد من الرجال.. اعرف الأسباب

حقيقة الشماتة في ياسمين.. صور أثارت الجدل لـ ريهام حجاج ومحمد حلاوة

معجنات لبنانية شهية.. طريقة عمل فطائر اللبنة بالنعناع والسماق

بدون بطانة.. سعر فستان بلقيس فتحي في دبي يثير الجدل عبر إنستجرام|شاهد

يتخطى 30 ألف جنيه..سعر غير متوقع لتيشيرت نانسي عجرم الأسود في دبي

نشرة المرأة والصحة : نصائح سحرية تساعدك في التغلب على جوع الشتاء.. خبيرة أبراج تنبأت بطلاق ياسمين عبد العزيز والعوضي وجمال شعبان هو الخسران

بفستان أسود محتشم.. أسماء إبراهيم تخطف الأنظار عبر إنستجرام بإطلالة كلاسيكية ساحرة

لماذا يُصاب الأطفال بالتهاب اللوز أكثر من غيرهم؟.. اعرف الأسباب

ترشيحاتنا

صدمة جديدة لمنتخب مصر قبل مباراة غانا .. وهذا موعدها

تسخير جن| دعاء فاروق تعلق على تنبؤات طلاق العوضي وياسمين

هؤلاء محرومون من إجازة عيد الشرطة.. وأجر مضاعف في مرتبات هذه الفئة

أمنهم جزء من أمننا.. وزير خارجية إيران يبرر الهجوم على العراق وباكستان

وزير الخارجية اليوناني عن هجمات الحوثيين: أمر غير مقبول وضد القانون الدولي

اعتقال 7 أفراد.. جيش الاحتلال يعلن القيام بعملية عسكرية في مخيم طولكرم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بوزن زائد.. منة فضالي تثير الجدل في ظهورها الأخير | شاهد

3 نصائح فعالة تقيك من مرض السكري.. تعرف عليها

فيديو يوثق قيام نائبة نيوزيلندية بالسرقة.. وهذه ردة فعلها

يهدد حياة العشرات.. 10 معلومات عن مرض خطير منتشر في غزة

فيديو

بيحقق الأحلام.. هاني فرحات يوجه رسالة لتركي آل الشيخ |فيديو

فنانة كبيرة السبب.. ناقد يكشف أسرار طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى

وزير الدفاع يؤكد على رفض مصر لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين

جنازة لـ شهيدة فلسطينية أبكت الملايين من رواد السوشيال الميديا.. لهذا السبب|شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: مسلسل "صوت وصورة" وكشف المستور

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: لاهاي وإبادة الفلسطينيين

اﻟﻤﺰﻳﺪ