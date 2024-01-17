يهدد حياة العشرات.. 10 معلومات عن مرض خطير منتشر في غزة

صرحت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الأربعاء، بانتشار التهاب الكبد الوبائي A بسبب الاكتظاظ وتدني مستويات النظافة في أماكن النزوح بالقطاع.
معلومات صادمة عن التهاب الكبد الوبائي A
يعتبر التهاب الكبد A هو إصابة شديدة العدوى تحدث في الكبد، وهو أحد أنواع فيروسات التهاب الكبد المتعددة، وقد تؤثر على قدرة الكبد على العمل بشكل طبيعي.
وهناك بعض المعلومات التي يجب أن تعرفها عن التهاب الكبد A، وفقا لما نشر في موقع “مايو كلينك” الطبي، وتشمل ما يلي:
تحدث الإصابة بالتهاب الكبد A على الأرجح نتيجة تناول طعام أو شراب ملوث، أو نتيجة للمخالطة اللصيقة بشخص أو شيء حامل للمرض.
- لا تحتاج الحالات المتوسطة من التهاب الكبد A إلى الخضوع للعلاج، إذ يتعافى معظم المرضى تمامًا من دون حدوث ضرر دائم في الكبد.
- يمكن منع انتشار الفيروس من خلال الحفاظ على مستوى جيد من النظافة، بما في ذلك عن طريق غسل اليدين بشكل متكرر.
- يمكن الوقاية من الإصابة بالتهاب الكبد A بتلقي اللقاح المضاد له.
- لا تظهر أعراض فيروس التهاب الكبد A عادةً إلا بعد أن تكون قد الإصابة بالفيروس منذ بضعة أسابيع.
لا تظهر الأعراض على جميع الأشخاص الذين يصابون بفيروس التهاب الكبد A، وفي حال ظهرت عليك الأعراض، يمكن أن تشتمل على ما يلي:
- إرهاق وضعف غير معتاد.
- الغثيان والقيء والإسهال المفاجئ.
- الإحساس بألم أو عدم راحة في البطن، خاصة في الجزء العلوي الأيمن تحت الأضلاع السفلية، والذي يكون أعلى الكبد.
- براز شاحب أو رمادي اللون.
- فقدان الشهية.
- الحمى الخفيفة.
- البول الداكن.
- ألم المفاصل.
- اصفرار الجلد وبياض العينين (اليرقان).
- الحكة الشديدة.
- قد تكون أعراض التهاب الكبد A خفيفة نسبيًا ويمكن أن تزول في غضون بضعة أسابيع.
- يحمي تلقي اللقاح المضاد لالتهاب الكبد A أو حقنة جسم مضاد يسمى الغلوبولين المناعي في غضون أسبوعين من الإصابة بفيروس التهاب الكبد A من العدوى.
- تحدث الإصابة بالتهاب الكبد A عند تناول طعام أو شراب ملوث بالبراز الموبوء.
- تنتقل العدوى من خلال المخالطة اللصيقة لشخص مصاب بالتهاب الكبد A.
- يظل الفيروس حيًا على الأسطح لبضعة أشهر، ولكنه لا ينتقل عبر المخالطة العابرة أو العطاس أو السعال.