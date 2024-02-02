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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

علامات تحدد الشخص النرجسي .. 1 و 2 الأخطر

علامات تكشف الشخص
علامات تكشف الشخص النرجسي

قد يكون اكتشاف الشخص النرجسي قبل الدخول في علاقة أمرا صعبا، وذلك لأن الشخص النرجسي غالبا ما يكون ماهرا في تقديم نفسه في ضوء إيجابي في بداية العلاقة . 

علامات تكشف الشخص النرجسي

وقال أحمد أمين أخصائي العلاقات الانسانية، بأن هناك بعض الأعلام الحمراء وأنماط السلوك التي يمكنك البحث عنها.

 

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وذكر أحمد أمين، في تصريح خاص لموقع “صدى البلد”، بعض العلامات التي قد تشير إلى أن الشخص الذي نتعامل معها لديه ميول نرجسية، وتشمل ما يلي :

 

_ التمركز المفرط حول الذات :

النرجسيون لديهم شعور مبالغ فيه بالأهمية الذاتية ويسعون باستمرار إلى الاهتمام والإعجاب. قد يسيطرون على المحادثات، ويقودون المناقشات إلى أنفسهم، ويفتقرون إلى الاهتمام بتجارب أو مشاعر الآخرين.

 

_ عدم التعاطف :

يكافح النرجسيون للتعاطف مع الآخرين، وغالبا ما يتجاهلون أو يقللون من مشاعرهم واحتياجاتهم، وقد يفشلون في إدراك أو الاهتمام بتأثير أفعالهم على الآخرين.

 

_ العظمة والاستحقاق : 

النرجسيون لديهم شعور مبالغ فيه بقدراتهم وإنجازاتهم. قد يعتقدون أنهم فريدون أو مميزون أو يحق لهم الحصول على معاملة خاصة. قد يظهرون أيضا شعورا بالتفوق أو الغطرسة.

 

_ السلوك المتلاعب :

وغالبا ما يستخدم النرجسيون التلاعب والاستغلال للسيطرة على الآخرين واستغلالهم لتحقيق مكاسبهم الخاصة. قد ينخرطون في الإضاءة الغازية، حيث يجعلونك تشكك في تصوراتك وواقعك.

 

علامات تكشف الشخص النرجسي

 

_ عدم المساءلة : 

يميل النرجسيون إلى تجنب تحمل المسؤولية عن أخطائهم وقد يلومون الآخرين بدلا من ذلك. قد يواجهون أيضا صعوبة في الاعتذار بصدق.

 

_ الحاجة الشديدة للإعجاب :

يسعى النرجسيون باستمرار إلى التحقق من الصحة والثناء من الآخرين. قد يصطادون المجاملات، أو يتباهون بإنجازاتهم، أو يطلبون اهتماما مفرطا.

 

_ انتهاكات الحدود : 

وقد يتجاهل النرجسيون الحدود الشخصية ويغزوون خصوصيتك. قد يظهرون سلوكا تملكيا، أو يشعرون بالغيرة بسهولة، أو يحاولون عزلك عن الأصدقاء والعائلة.

 

_ تفجير الحب يليه تخفيض قيمتك الشخصية : في بداية العلاقة، قد يغمرك النرجسي بالاهتمام والمودة والهدايا (تفجير الحب). ومع ذلك، بمرور الوقت، قد يخفضون قيمتك وينتقدونك، مما يؤدي إلى دورة من المثالية وتخفيض قيمتك الشخصية.

 

وأوضح أحمد أمين، أنه يمكن للجميع عرض بعض هذه السمات من حين لآخر، ولكن تواتر هذه السلوكيات وكثافتها، ومزيجها هي التي تشير إلى الميول النرجسية

 

وتابع أحمد أمين، بأنه من المهم أن تثق في غرائزك وأن تلاحظ أي أنماط متسقة من السلوك تجعلك تشعر بعدم الارتياح أو التقليل من قيمتها، وإذا كنت تشك في أن شخصا ما قد يكون نرجسيا، فمن المستحسن طلب الدعم من الأصدقاء أو العائلة أو أخصائي الصحة العقلية الذي يمكنه تقديم إرشادات مصممة خصيصا لوضعك المحدد.

أحمد أمين أخصائي العلاقات الانسانية
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