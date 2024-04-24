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رئيس التحرير
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مرأة ومنوعات

مرض شائع بين الأطفال المولودين حديثا.. اكتشف أعراضه

أعراض إصابة المواليد
أعراض إصابة المواليد بالصفرا

تظهر الصفرا عند الرُّضَّع عند تلوُّن بشرة وعين الطفل المولود باللون الأصفر، وتحدُث الصفرا عند الرضع بسبب أن دم الطفل يحتوي على فائض من البيليروبين، وهو صباغ أصفر من خلايا الدم الحمراء.

 

أعراض إصابة المواليد بالصفرا

 

وتعد الصفرا عند الرُّضَّع هي حالة شائعة، خاصة في الرُّضَّع الذين يولدون في الأسبوع الـ38 من الحمل (قبل الموعد)، ويمكن للرضاعة الطبيعية ان تعالجها، وفقا لما نشر في موقع “مايو كلينك” الطبي.

 

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وتحدُث الصفرا عند الرُّضَّع عادةً لأن كبد الطفل ليس ناضجًا بما يكفي للتخلص من البيليروبين في مجرى الدم. في بعض الأطفال، قد يتسبَّب مرض كامن بالإصابة بالصفرا .

 

ولا يحتاج معظم الأطفال الذين يولدون ما بين 35 أسبوعًا من الحمل والفترة الكاملة إلى علاج للصفرا؛ حيث أن نادرًا ما يؤدي ارتفاع مستوى البيليروبين في الدم بشكل غير عادي إلى تعرُّض المولود الجديد لخطر الإصابة بتلف في المخ، خاصةً في وجود عوامل خطر معينة للصفرا الشديد.

 

وتتَّبع معظم المستشفيات سياسة فحص الأطفال الرضَّع لاكتشاف الإصابة بالصفرا قبل خروجهم من المستشفى؛ حيث توصي الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال بفحص حديثي الولادة لاكتشاف الإصابة بالصفرا أثناء الفحوصات الطبية الروتينية ومرة واحدة على الأقل كل مدة تتراوح ما بين 8 إلى 12 ساعة أثناء تواجدهم بالمستشفى.

 

أعراض إصابة المواليد بالصفرا

 

ويجب فحص الطفل لاكتشاف الإصابة بالصفرا في الفترة ما بين اليوم الثالث إلى السابع بعد الولادة، وذلكَ عند وصول مستويات البيليروبين إلى ذروتها، إذا خرج طفلكِ من المستشفى قبل مرور 72 ساعة بعد الولادة، فيرجى تحديد موعد للمتابعة لفحص الصفرا في غضون يومين من خروج الطفل من المستشفى.

 

وعادة ما يظهر اصفرار الجلد ومنطقة بياض العينين، العلامة الرئيسية للصفرا الأطفال، بين اليوم الثاني والرابع بعد الولادة، ولكن يجب فحص الطفل في وضع الإضاءة الجيدة، ويفضل أن يكون ذلك في وضَح النهار الطبيعي، ويمكن لبعض الأعراض أجخن تكشف عن إصابة الطفل المولود بالصفرا، وتشمل :

_ ظهور البشرة باللون الأصفر عند الضغط برفق على جبين طفلك أو أنفه، فمن المحتمل أن يكون طفلك مُصابًا باليرقان الخفيف. 

_ أصبح جلد الطفل أكثر اصفرارًا.

_ اصفرَّ جلد الطفل في منطقة البطن أو الذراعين أو الساقين بصورة أكبر.

_ اصفرَّ بياض العينين لطفلكِ بصورة أكبر.

_ إذا كان يبدو على طفلكِ الخمول أو الإعياء أو صعوبة إيقاظه.

_ إذا كان لا يكتسب أي زيادة في الوزن أو يوجد صعوبة في تغذيته.

_ إذا كان يبكي بصوت عال.

الصفرا المواليد خلايا الدم الرضع البيليروبين إصفرار الجلد

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