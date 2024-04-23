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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة ومنوعات

أسباب خطيرة تؤدي للإصابة بالتهاب البنكرياس.. احذرها

أسباب الإصابة بالتهاب
أسباب الإصابة بالتهاب البنكرياس  

يحدث التهاب البنكرياس بسبب نشاط في الجهاز المناعي، وهو ما يسبب تورما والشعور بالألم وتغيرات في كيفية أداء العضو أو الأنسجة ووظائفها.

 

أسباب الإصابة بالتهاب البنكرياس

 

وقد يكون التهاب البنكرياس مرضًا حادًا، وهذا يعني أنه يظهر فجأة، ويستمر عادةً لفترة قصيرة، وعندما يكون التهاب البنكرياس مزمن، فقد يتسبب في تضرر البنكرياس مع مرور الوقت.

 

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ويمكن أن يتحسن التهاب البنكرياس من تلقاء نفسه، فإن حالات المرض الأشد خطورة تستلزم الخضوع للعلاج في المستشفى وقد تسبب مضاعفات تهدد الحياة.

 

وتلعب البنكرياس دورين رئيسيين، وذلك لأنها تنتج الأنسولين الذي يساعد الجسم على إدارة السكريات واستخدامها. كما تنتج البنكرياس أيضًا العصارات الغذائية (الإنزيمات) التي تساعد في عملية الهضم، وتنتج البنكرياس وتخزن نسخ من الإنزيمات "غير النشطة". وبعد إرسال البنكرياس الإنزيمات إلى الأمعاء الدقيقة، "تَنشَط" الإنزيمات وتُكسّر البروتينات في الأمعاء الدقيقة.

 

وإذا نشطت الإنزيمات بسرعة، فقد تبدأ العمل كعصارات هضمية داخل البنكرياس، وقد يؤدي هذا الأمر إلى تهيّج الخلايا أو إتلافها أو تدميرها. ينتج عن هذه المشكلة، بدورها، استجابات من الجهاز المناعي تسبب التورم وغيره من الأحداث التي تؤثر في كفاءة البنكرياس.

 

أسباب الإصابة بالتهاب البنكرياس

 

قد تؤدي عديد من الحالات إلى التهاب البنكرياس الحاد والمزمن. في بعض الأحيان، لا يمكن  كشف سبب التهاب البنكرياس، ويُطلق على هذه الحالة اسم التهاب البنكرياس مجهول السبب، وفقا لما نشر في موقع “مايو كلينك ” الطبي، ووإليكم أبرز أسباب إلتهاب البنكرياس، تشمل ما يلي :

_ انسداد في القناة الصفراوية ناتج عن الحصوات المرارية.

_ الإفراط في تناول المشروبات الكحولية.

_ أدوية معينة.

_ ارتفاع مستويات الدهون الثلاثية في الدم.

_ ارتفاع مستويات الكالسيوم في الدم.

_ سرطان البنكرياس.

_ الإصابات الناتجة عن إصابة جسدية أو جراحة.

_ التلف الناتج عن التهاب البنكرياس الحاد المتكرر.

_ الإفراط في تناول المشروبات الكحولية.

_ الجينات الوراثية المرتبطة بالتهاب البنكرياس.

_ ارتفاع مستويات الدهون الثلاثية في الدم.

_ ارتفاع مستويات الكالسيوم في الدم.

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