عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

5 عوامل تزيد من الإصابة بالتهاب البنكرياس.. بعضها شائع

عوامل تزيد من الإصابة
عوامل تزيد من الإصابة بالتهاب البنكرياس

يبدأ التهاب البنكرياس عند حدوث نشاط في الجهاز المناعي، وهو ما يسبب تورما والشعور بالألم وتغيرات في كيفية أداء العضو أو الأنسجة ووظائفها.

عوامل تزيد من الإصابة بالتهاب البنكرياس

وقد يكون التهاب البنكرياس مرضًا حادًا، وهذا يعني أنه يظهر فجأة، ويستمر عادةً لفترة قصيرة، وعندما يكون التهاب البنكرياس مزمن، فقد يتسبب في تضرر البنكرياس مع مرور الوقت.

 

10 نصائح ذهبية تقوي المناعة وتحمي من الإصابة بفيروس كورونا.. اتبعها

أعراض شائعة تدل على إصابتك بمرض خطير.. احذرها

 

ويمكن أن يتحسن التهاب البنكرياس من تلقاء نفسه، فإن حالات المرض الأشد خطورة تستلزم الخضوع للعلاج في المستشفى وقد تسبب مضاعفات تهدد الحياة.

ومن العوامل التي قد تزيد من خطر الإصابة بالتهاب البنكرياس، وفقا لما نشر في موقع “مايو كلينك” الطبي، فإنها تشمل :

_ الإفراط في تناول الكحوليات :

 أثبتت الأبحاث أن تناول أربع أو خمس أكواب من المشروبات الكحولية يوميًا يزيد من احتمال الإصابة بالتهاب البنكرياس.

 

عوامل تزيد من الإصابة بالتهاب البنكرياس

_ التدخين :

 المدخنون أكثر عرضة، في المتوسط، للإصابة بالتهاب البنكرياس المزمن بمقدار ثلاثة أضعاف غير المدخنين، ولهذا فإن الإقلاع عن التدخين يمكن أن يساعد في خفض احتمالات الإصابة به.

_ السمنة :

 الأشخاص الذين يبلغ مؤشر كتلة أجسامهم 30 أو أكثر هم أكثر عرضة للإصابة بالتهاب البنكرياس.

_ داء السكري:

 تؤدي الإصابة بداء السكري إلى زيادة احتمال الإصابة بالتهاب البنكرياس.

العوامل الوراثية : 

ثبُت ارتباط عدد من الجينات بالتهاب البنكرياس المزمن، وبخاصة إذا اجتمعت مع عوامل الخطر الأخرى.

البنكرياس التهاب البنكرياس الجهاز المناعي الكحوليات التدخين السمنة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفراخ نزلت 40 جنيه| أسعار الدواجن تتراجع مجددا.. وكرتونة البيض مفاجأة

أقوى آية بالقرآن لجلب الرزق في ثانية.. رددها الآن واستعد لغنى فاحش

زود ساعتك 60 دقيقة رسميًا.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024 في مصر

سقطت سيارتها من أعلى كوبري الحرفيين.. التحقيق في مصرع البلوجر إسراء روكا

ملامح التعديل الوزاري المرتقب .. آمال وتحديات

2800 جنيه| ماذا حدث في أسعار الذهب وعيار 21 الساعات الماضية؟

البرلمان العربي يستنكر مواقف العار للحكومات الغربية تجاه جرائم الاحتلال في فلسطين

بورصة الدواجن اليوم| الكيلو يتراجع بالأسواق.. وهذا ثمن كرتونة البيض

موضوعات متعلقة

يتجاوز 100 ألف جنيه.. سعر صادم لجاكيت محمد فؤاد في حفل زفاف ابنه

أعراض شائعة تدل على إصابتك بمرض خطير.. احذرها

طبق جانبي ويصلح للفطور.. طريقة عمل رقاقات الجبنة

نصائح مهمة عند الإفطار لتجنب زيادة الوزن.. تعرف عليها

من غير حرمان.. طرق فعالة تجنب زيادة الوزن في رمضان

احترس منهم.. علامات إذا ظهرت على الشخص تدل على كذبه

10 نصائح ذهبية تقوي المناعة وتحمي من الإصابة بفيروس كورونا.. اتبعها

يجب تجاوزها .. أعراض واضحة تدل على اشتياقك للحبيب السابق | خاص

ترشيحاتنا

كيف يخطط مارسيل كولر لتشكيل الأهلي أمام مازيمبي في دوري أبطال إفريقيا؟

عودة أكرم توفيق وعبدالقادر للتشكيل الأساسي أمام مازيمبي

تعليق غير متوقع من ناقد موضة على فستان نسرين طافش| شاهد

حكم قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة السرية والجهرية

أطوال 1420 مترا| رئيس الوزراء يتفقد مشروع حاجز الأمواج بميناء دمياط

كيف يحدد الأهلي مصير الترجي وصن داونز للتأهل لمونديال الأندية 2025


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهيناز تثير الجدل بإطلالة ملفتة| شاهد

5 عوامل تزيد من الإصابة بالتهاب البنكرياس.. بعضها شائع

فنانة شهيرة ارتدته من قبل..رقم لن تتوقعه لسعر جمسبوت المذيعة ياسمين عز

فيفي عبده تثير ضجة بإطلالة شبابية | شاهد

فيديو

طقس اليوم.. تحذيرات من 3 ظواهر جوية واستمرار نشاط الرياح.. فيديو

الذهب يعاود الصعود مرة أخرى وهذا سعر عيار 21 اليوم| شاهد

الجمهور يرفض .. آمال ماهر تتصدر موقع أكس بعد حفل التجمع الخامس

فى عيد ميلاد رامز جلال .. تسبب فى حرق فستان زفاف مني زكي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : وداعًا صلاح السعدني صاحب الروائع الفنية

نهال علام

نهال علام تكتب : كُلفة الموت

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب : العملية الإيرانية .. هل حققت أهدافها؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: المهارات الاجتماعية في البيئة التعليمية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بني عدى التي تصدت للفرنسيين

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين العقلي الكوني.. عقيدة أخلاقية!

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

اﻟﻤﺰﻳﺪ