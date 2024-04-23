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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة ومنوعات

احترسي.. أسباب خطيرة وراء حدوث متلازمة موت الرضع

أسباب متلازمة موت
أسباب متلازمة موت الرضع

تحدث متلازمة موت الرضع المفاجئ بسبب مشكلات في منطقة دماغ الرضيع، والتي تتحكم في التنفس والاستيقاظ من النوم، وقد اكتشف الباحثون بعض الأشياء التي يمكن أن تجعل الرضع أكثر عرضة للخطر. 

 

أسباب متلازمة موت الرضع

 

وقد اكتشف الباحثون أنه يمكن حماية الطفل من متلازمة موت الرضع المفاجئ عن طريق وضع الطفل على ظهره عند النوم، وفقا لما نشر في موقع “مايو كلينك” الطبي.

 

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وقد يكون هناك العديد من العوامل البدنية ، او بسبب ظروف حول الطفل، والتي قد تؤدي إلى حدوث متلازمة موت الرُّضَّع المفاجئ. وتختلف هذه العوامل من طفل إلى آخر، وتشمل ما يلي :

 

_ تشوهات الدماغ :

يُولد بعض الرضع بمشكلات تجعلهم أكثر عرضة للوفاة بسبب متلازمة موت الرضع المفاجئ، وفي عديد من حالات هؤلاء الأطفال؛ لا ينمو الجزء المسؤول عن التنفس والاستيقاظ من النوم في الدماغ نموًا يكفي للعمل بالكفاءة المطلوبة.

 

_ نقص وزن الطفل عند الولادة :

وتؤدي ولادة الطفل مبكرًا أو ولادته مع توءم إلى زيادة احتمالات عدم اكتمال دماغه عند الولادة. وقد يقل تحكُّم الرضيع في عمليات الجسم التلقائية، مثل : التنفس وسرعة القلب.

 

_ عدوى الجهاز التنفسي :

 تعرَّض كثير من الرُضّع الذين توفوا بسبب متلازمة موت الرضع المفاجئ لإصابة حديثة بنزلات الزكام، ويمكن أن تُسبب نزلات الزكام الإصابة بمشكلات في التنفس.

 

أسباب متلازمة موت الرضع

 

_ النوم على المعدة أو أحد جانبي الجسم :

و قد يواجه الرضع الذين يتخذون أوضاع النوم هذه مشكلات أكبر في التنفس مقارنةً بالذين ينامون على ظهورهم.

 

_ النوم على سطح لين :

و يمكن أن يؤدي نوم الرضيع مستلقيًا على وجهه على لحاف منتفخ أو مرتبة لينة أو سرير مائي إلى سد مجرى التنفس لدى الرضيع.

 

_ مشاركة السرير :

و يزداد احتمال حدوث متلازمة موت الرضع المفاجئ إذا كان الطفل ينام في السرير نفسه مع والديه أو أشقائه أو الحيوانات الأليفة.، ولكن قد يكون الأفضل أن ينام الرضيع في سرير منفصل في الغرفة نفسها مع والديه، فهذا قد يقلل احتمال حدوث متلازمة موت الرضع المفاجئ.

 

_ ارتفاع درجة الحرارة :

و يمكن أن يؤدي الشعور بالدفء الشديد أثناء النوم إلى زيادة احتمال تعرض الطفل لمتلازمة موت الرضع المفاجئ.

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