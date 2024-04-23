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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

في هذه الحالات طفلك أكثر عرضة لمتلازمة وفاة الرضع.. تعرفوا عليها

عوامل تزيد من الإصابة
عوامل تزيد من الإصابة بمتلازمة موت الرضع

بسبب مشكلات يصاب بها الرضع في المخ قد يتعرض ل متلازمة موت الرضع المفاجئ، وذلك لأن المخ يتحكم في التنفس والاستيقاظ من النوم، وقد اكتشف الباحثون بعض الأشياء التي يمكن أن تجعل الرضع أكثر عرضة للخطر. 

 

عوامل تزيد من الإصابة بمتلازمة موت الرضع

 

وقد اكتشف الباحثون أنه يمكن حماية الطفل من متلازمة موت الرضع المفاجئ عن طريق وضع الطفل على ظهره عند النوم، وفقا لما نشر في موقع “مايو كلينك” الطبي.

 

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يمكن أن تصيب متلازمة موت الرضع المفاجئ أي طفل، لكن اكتشف الباحثون عددًا من العوامل التي يمكن أن تزيد المخاطر، ومن أهمها ما يلي :

 

_ النوع :

 يزيد خطر الوفاة بسبب متلازمة موت الرضع المفاجئ لدى الأطفال الذكور أكثر من البنات بنسبة قليلة.

 

_ العمر :

يكون الرضع أكثر عرضة للإصابة بين سن شهرين وأربعة أشهر.

 

_ العِرق :

لأسباب غير مفهومة على نحوٍ كافٍ، تصيب متلازمة موت الرضع المفاجئ في كثير من الأحيان الأطفال الرضع ذوي البشرة السوداء من سكان أمريكا وألاسكا الأصليين.

 

عوامل تزيد من الإصابة بمتلازمة موت الرضع

 

_ التاريخ العائلي :

وتزيد احتمالية التعرض للإصابة بمتلازمة موت الرضع المفاجئ لدى الأطفال الذين توفي أحد أشقائهم بسبب هذه المتلازمة.

 

_ التدخين السلبي :

ويكون الأطفال الذين يعيشون مع مدخنين أكثر عرضة لخطر الإصابة بمتلازمة موت الرضع المفاجئ.

 

_ الولادة المبكرة :

وتزيد الولادة المبكرة وانخفاض الوزن عند الولادة فرص تعرض الطفل لخطر الإصابة بمتلازمة موت الرضع المفاجئ.

الرضع متلازمة موت الرضيع التنفس النوم الولادة المبكرة الأطفال الذكور

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