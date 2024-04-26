مرض مؤلم يصيب العين ويتسبب في جفافها.. تعرف على أعراضه

يعتبر جفاف العين هو مرض شائع يحدث عندما لا تستطيع الدموع توفير الترطيب الكافي للعين، و يؤدي عدم استقرار الدموع إلى التهاب سطح العين وحدوث تلف فيه.

أعراض جفاف العين

ويمكن أن تكون الدموع غير كافية وغير مستقرة لأسباب عدة، على سبيل المثال: قد يحدث جفاف العين إذا كانت الدموع التي تفرزها العين غير كافية أو كانت ذات جودة رديئة، وفقا لما نشر في موقع “مايو كلينك” الطبي.

ويؤدي جفاف العين إلى الشعور بعدم الراحة، إذا ظهرت عليك أعراض مرض جفاف العين، فقد تشعر بحرقة في عينيك، وقد تشعر بألم جفاف العين في مواقف معينة، مثل : ركوب الطائرة، أو أثناء وجودك في غرفة مكيفة الهواء، أو أثناء ركوب الدراجة، أو بعد الجلوس أمام شاشة الكمبيوتر لبضع ساعات.

وقد تساعدك علاجات جفاف العين في جعلك تشعر بقدر أكبر من الارتياح، يمكن أن تتضمن هذه العلاجات إدخال تغييرات على نمط الحياة، واستخدام قطرات العين، وسوف تحتاج على الأرجح إلى اتخاذ هذه التدابير اللازمة إلى أجل غير مسمى للسيطرة على أعراض جفاف العين.

أعراض جفاف العين

قد تتضمن العلامات والأعراض التي عادة ما تؤثر في العينين، وتوضح الإصابة بجفاف العين، ما يلي:

_ إحساسًا بلسعات أو حرقة أو خشونة في العينين

_ صديدًا لزجًا في العينين أو حولها.

_ الحساسية ضد الضوء.

_ احمرار العين.

_ الإحساس بوجود شيء في العينين.

_ صعوبة ارتداء عدسات لاصقة.

_ صعوبة القيادة ليلًا.

_ إخراج الدموع بشكل مستمر.

استجابة الجسم لتهيج جفاف العينين.

_ تَغَيُّم الرؤية وإرهاق في العين ،