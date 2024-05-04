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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيف زاهر يوجة رسالة نارية للاعبي الأهلي .. ماذا حدث ؟

صدى البلد

وجة الإعلامي سيف زاهر  رسالة شديدة اللهجة  لبعض لاعبي الأهلي بعد أزمة نجم الاهلي أفشة  عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

و كتب سيف زاهر : "محدش في الأهلي يقلب وشه، وانت بس اللي هتتضر.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة الجونة، المقرر إقامتها مساء غدٍ السبت، على استاد القاهرة، في إطار مباريات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.

قائمة الأهلي أمام الجونة 
 

وكشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر عن قائمة مواجهة المارد الأحمر المقبلة أمام الجونة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

قائمة الأهلي لمباراة الجونة في الدوري المصري

حراسة المرمى: مصطفى شوبير - محمود الزنفلي - مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: علي معلول – خالد عبد الفتاح – محمد عبد المنعم – محمود متولي – محمد هاني – أكرم توفيق – عمر كمال.

 

خط الوسط: مروان عطية - أحمد نبيل كوكا – عمرو السولية – إمام عاشور – رضا سليم – كريم نيدفيد – بيرسي تاو – حسين الشحات.

خط الهجوم: أنتوني موديست – محمود كهربا – وسام أبو علي.

الإعلامي سيف زاهر أخبار أفشة اللاعب محمد مجدي أفشة ازمة افشة

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