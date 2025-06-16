قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1447 .. 3 أيام ورا بعض
السجن المشدد 5 سنوات عقوبة الاستغلال الاقتصادي للأطفال طبقا للقانون
5 رسائل عاجلة لوزير السياحة والآثار بشأن عودة الحجاج
صواريخ إيرانية تقصف قاعدة نيفاتيم الجوية الإسرائيلية في النقب| فيديو
مقتـ.ل 3 أشخاص وإصابة العشرات في الهجوم الإيراني على إسرائيل
النظام الصهيوني ينهار.. بيان عاجل من الحرس الثوري الإيراني
بعد هبوط سعر الفراخ البيضاء.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين
لو مرتبك بيطير قبل آخر الشهر.. ChatGPT ممكن يعدل ميزانيتك في 5 دقايق
تضرر المباني في إسرائيل بعد الهجوم الإيراني.. فيديو
إعلام إسرائيلي: إصابة 20 شخصا في الهجوم الإيراني الأخير
عاودت التراجع.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تنسيق الجامعات 2025| علوم التغذية بجامعة حلوان.. شروط التقدم وأقسام الكلية

جامعة حلوان
جامعة حلوان
حسام الفقي

أعلنت جامعة حلوان عن تفاصيل كلية علوم التغذية والتى تعد من الخيارات النوعية التي تقدمها الجامعات الحكومية المصرية، لتكون الأولى من نوعها في هذا التخصص الحيوي، الذي يمس صحة الإنسان بشكل مباشر ويواكب احتياجات سوق العمل المحلية والدولية في آنٍ واحد.

وقالت جامعة حلوان: تأتي كلية علوم التغذية لتؤكد ريادة جامعة حلوان في استحداث تخصصات جديدة تستشرف المستقبل، حيث تقدم الكلية برامج علمية متخصصة تجمع بين الدراسة الأكاديمية الدقيقة والتدريب العملي المتقدم، في مجالات تزداد أهميتها يومًا بعد يوم. ومن خلال أربعة تخصصات متميزة تشمل التغذية العلاجية (باللغتين الإنجليزية والعربية)، تغذية المجتمع، وعلوم الأغذية، تتيح الكلية للطلاب دراسة شاملة تدمج بين العلم والتطبيق، تؤهلهم للانخراط المباشر في منظومة الرعاية الصحية والغذائية.

وأوضحت الجامعة: يعكس المحتوى العلمي الذي تقدمه الكلية فلسفة متقدمة في التعليم، ترتكز على إعداد خريج قادر على فهم مشكلات المجتمع الغذائية، والمساهمة في وضع حلول فعالة ومبتكرة لها.

وتستقبل كلية علوم التغذية بجامعة حلوان طلاب الثانوية العامة من الشعبة العلمية، عبر مكتب التنسيق، كما تُقبل شهادات المعادلة للطلاب الوافدين وفقًا للوائح المنظمة. 

أما الراغبون في الالتحاق بتخصص التغذية العلاجية باللغة الإنجليزية، فيشترط حصولهم على درجات متميزة في اللغة الإنجليزية. وتعتمد الكلية نظام الساعات المعتمدة، وتبدأ دراسة جميع التخصصات منذ بداية الالتحاق بالكلية. ويُقدَّم برنامج التغذية العلاجية باللغة الإنجليزية بنظام المصروفات.

شهادة علمية قوية

تمنح الكلية درجات البكالوريوس في علوم التغذية بحسب التخصص، لتمنح الخريجين شهادة علمية قوية، وفرصة حقيقية لاقتحام مجالات العمل في أحد أهم التخصصات التي يحتاجها كل مجتمع.

تتوافر لخريج قسم تغذية المجتمع العمل فى كل الجهات والهيئات والمنظمات ومعاهد البحوث ومراكز رعاية الامومة والطفولة ومراكز التأهيل والجهات والمؤسسات التي تعنى بالرصد التغذوي لفئات المجتمع وتقييم الحالة الغذائية للمجتمعات وتخطيط وتنفيذ البرامج التغذوية  وتقديم خدمات تقييم الحالة الغذائية وإيجاد الحلول للمشكلات التغذوية .

كما تتوافر لخريج قسم التغذية العلاجية العمل فى المستشفيات الحكومية والاستثمارية والخاصة والمراكز العلاجية، والمعاهد البحثية ومراكز البحوث، الجهات والمؤسسات التى تقدم التغذية للجماعات مثل دور المسنين، المدن الجامعية، دور الحضانات، ومراكز رعاية الامومة والطفولة، المدارس، المصانع، السجون، الملاجئ، دور الايتام ، الاندية الرياضية، الوزارات والهيئات التى تقدم خدمات تقييم الحالة الغذائية ، وضع السياسات التغذوية في حالات الصحة والمرض.

وتتوافر أيضا لخريج قسم علوم الأغذية العمل فى الجهات البحثية المهتمة بهذا الفرع من التخصص وإجراء البحوث العلمية ، العمل فى المصانع والشركات والمؤسسات المهتمة بالصناعات الغذائية، العمل فى مجال تدعيم المنتجات الغذائية وتسويقها، تصنيع وتطوير المنتجات الغذائية، تقييم المنتجات الغذائية الجديدة وإجراء الدراسات العلمية عليها قبل طرحها للأسواق، القيام بعمل مشروعات صغيرة او متوسطة في مجال التخصص للعمل مع مجموعات من الشباب.

كلية علوم التغذية الجامعات الحكومية المصرية كلية علوم التغذية لتؤكد ريادة جامعة حلوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة 3 أيام للحكومة والقطاع الخاص.. مفاجأة بشأن إجازة رأس السنة الهجرية

إجازة 3 أيام للحكومة والقطاع الخاص.. مفاجأة بشأن إجازة رأس السنة الهجرية

الكهرباء

تخفيض الإنارة وغلق المحال.. إجراءات الكهرباء لترشيد الاستهلاك ومواجهة فصل الصيف

مجلس الوزراء

مصر تستعد لـ"الأيام الصعبة".. الحكومة تعلن خطط الطوارئ لمواجهة تصعيد إيران وإسرائيل

دولار

عقب ارتفاعه.. أسعار الدولار اليوم الإثنين 16-6-2025

معهد وايزمان الإسرائيلي النووي

المعاملة بالمثل.. إيران تحرق عقل إسرائيل النووي

امام عاشور

بعد نجاح الجراحة.. إمام عاشور يوجه رسالة لمجلس إدارة الأهلي

شعار الزمالك

تحفظ من مجلس الزمالك على التعاقد مع صفقات كبار السن

تحرك عاجل من الحكومة مع ارتفاع أحمال الكهرباء في الصيف

تحرك عاجل من الحكومة مع ارتفاع أحمال الكهرباء في الصيف

ترشيحاتنا

أصالة

أصالة تحيي ذكرى وفاة والدها بصورة نادرة من طفولتها

كاتي بيري والممثل البريطاني أورلاندو بلوم

جمهورها سعيد وقلبها محطم.. كاتي بيري تلمح بانتهاء علاقتها

محمد منير

ملامحنا للكينج محمد منير.. تتصدر بصوت لم يخذلنا ويحلق عاليا

بالصور

كريم الحسيني يطلب الدعاء لزوجته

كريم الحسيني وزوجته
كريم الحسيني وزوجته
كريم الحسيني وزوجته

طبيب يحذر: الاستحمام بماء ساخن يهدد حياتك

مخاطر الإستحمام بالماء الساخن
مخاطر الإستحمام بالماء الساخن
مخاطر الإستحمام بالماء الساخن

فيديو

اسما شريف منير

لكل شخص شتمني.. أسما شريف منير تبعث رسالة لمنتقديها

أسرار الجانب الخفي للشمس

كشف أسرار الجانب الخفي من الشمس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: إعادة هندسة الشرق الأوسط.. بين هيمنة إسرائيل وممانعة إيران

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مسمار جحا

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: كلنا إيد واحدة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الشرق الأوسط على مفترق طرق

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة سقوط الجنرالات!

المزيد