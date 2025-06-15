كشف أسرار الجانب الخفي من الشمس

تمكن فريق من العلماء من التقاط أدق صورة لسطح الشمس باستخدام مرصد “دانيال ك. إينوي” في هاواي، ما أدى إلى اكتشاف جانب خفي وغير مسبوق في البنية المغناطيسية للشمس.



الصورة كشفت عن خطوط رفيعة ساطعة وداكنة تتحرك على سطح الشمس، تُشبه الستائر المتمايلة، ناتجة عن صفائح مغناطيسية دقيقة.



كما أظهرت الحبيبات الشمسية بتفاصيل غير مسبوقة، مما يساعد العلماء على فهم حركة البلازما داخل الشمس.



يستخدم المرصد تقنيات تصوير متطورة تتيح رؤية ثلاثية الأبعاد وتفصيلية للسطح الشمسي، مما يمهد الطريق لفهم أعمق للنشاط الشمسي وتأثيره على الأرض.



ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.