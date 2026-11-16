كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن تصاعد الخلاف بين تل أبيب وواشنطن بشأن توقيت استئناف العمليات العسكرية ضد إيران، في ظل مساعي إسرائيل لإقناع الإدارة الأمريكية بالعودة إلى المواجهة العسكرية، مقابل تفضيل واشنطن مواصلة الضغط الاقتصادي على طهران.

وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، أن رئيس جهاز الموساد رومان غوفمان عاد من زيارة إلى الولايات المتحدة، حاول خلالها إقناع كبار مسؤولي الإدارة الأمريكية بضرورة استئناف العمليات العسكرية ضد إيران، إلا أن مساعيه لم تحقق النتائج المرجوة، في ظل عدم رغبة واشنطن في العودة إلى القتال المكثف خلال المرحلة الحالية.

وأوضحت الصحيفة أن الملف الإيراني تصدر المراجعات الأمنية التي عُرضت خلال اجتماع المجلس الوزاري السياسي والأمني الإسرائيلي، الأحد، حيث تناولت التقديرات الإسرائيلية احتمالات استعادة إيران نشاط برنامجها النووي وتعزيز قدراتها في هذا المجال.

وبحسب التقرير، ترى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن العمل العسكري قد يصبح الخيار الضروري لوقف التقدم النووي الإيراني، بينما لا ترى الإدارة الأمريكية أن الظروف الحالية تستدعي الانتقال مجددًا إلى المواجهة العسكرية، ما يعكس خلافًا بين الجانبين بشأن مدى إلحاح التحرك العسكري.

خلاف إسرائيلي أمريكي بشأن التعامل مع طهران

وأشارت الصحيفة إلى أن واشنطن تعول على نتائج الحصار والضغوط الاقتصادية المفروضة على إيران، وتعتقد أنها تلحق أضرارًا كبيرة بالاقتصاد الإيراني، في حين ترى إسرائيل أن هذه الإجراءات غير كافية لتحقيق أهدافها، ولا سيما إسقاط النظام الإيراني.

وفي المقابل، لفت التقرير إلى أن الولايات المتحدة تحشد قدرات عسكرية كبيرة في المنطقة، تشمل ثلاث حاملات طائرات، إلى جانب طائرات هجومية وطائرات للتزود بالوقود جوًا، فضلًا عن قدرات استخباراتية متطورة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى قوله إن الجيش الإسرائيلي يمتلك القدرة على تنفيذ عملية عسكرية منفردة ضد إيران، لكنه يفضل التحرك بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وأضاف المسؤول أن التعاون مع واشنطن يمثل الخيار المفضل لإسرائيل، لكنه لا يستبعد اندلاع مواجهة عسكرية، قائلًا: «نسعى إلى التعاون مع الولايات المتحدة، لكن هذا لا يعني أننا لن نجد أنفسنا في حالة حرب».

الحكومة الانتقالية لم تناقش شرعية شن الحرب

وكشف التقرير أن اجتماع المجلس الوزاري السياسي والأمني لم يتناول الجوانب القانونية أو التعقيدات المتعلقة بشن عملية عسكرية ضد إيران خلال فترة عمل الحكومة الانتقالية، رغم طرح احتمالات تجدد المواجهة.

وأشار إلى أن المناقشات لم تتضمن تفاصيل موسعة بشأن الجداول الزمنية للتطورات النووية الإيرانية، كما لم تتطرق إلى بعض المواقع والأنشطة النووية التي وردت في التقرير السري للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وفي سياق آخر، استحوذ ملف الضفة الغربية على جانب كبير من اجتماع الوزراء، حيث جرت مناقشة سيناريو انهيار الأوضاع الأمنية .

وقدم قائد القيادة المركزية الإسرائيلية، اللواء آفي بلوت، خططًا للتعامل مع هذا السيناريو ومنع اتساع التصعيد، فيما أشار التقرير إلى أنه في حال وقوعه، ستتعامل إسرائيل مع السلطة الفلسطينية باعتبارها جهة معادية.

وتأتي هذه التطورات في وقت تتباين فيه الحسابات الإسرائيلية والأمريكية بشأن مستقبل المواجهة مع إيران، بين ضغوط إسرائيلية لاستئناف العمليات العسكرية، ورغبة أمريكية في مواصلة الضغط الاقتصادي دون العودة حاليًا إلى حرب مفتوحة.