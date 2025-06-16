إعلام إسرائيلي: إصابة 20 شخصا في الهجوم الإيراني الأخير

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، بإصابة 20 شخصًا على الأقل جراء الهجوم الموسع الذي شنته إيران على إسرائيل.

ورصدت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، الاثنين، بدء هجوم إيراني على عدة مناطق في إسرائيل، ما دفعها إلى إصدار تحذيرات للسكان بضرورة التوجه إلى المناطق المحصنة حفاظًا على سلامتهم.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن إيران أطلقت نحو 100 صاروخ باتجاه إسرائيل في هذه الموجة من الهجمات.

وسُمع دوي انفجارات في مناطق متفرقة من إسرائيل، شملت شرق تل أبيب، وغرب القدس، ومدينة حيفا، بالإضافة إلى محيط مطار بن جوريون.

وأفادت وسائل إعلام عبرية بسقوط عدة صواريخ في وسط إسرائيل وتم استدعاء طواقم "نجمة داوود الحمراء" إلى عدة مواقع سقوط في منطقة وسط إسرائيل.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن عدة صواريخ سقطت في مدينة تل أبيب، ما أسفر عن تسجيل إصابات مباشرة في عدد من المواقع، بينها مبنى سكني.

أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، أن التحذيرات من هجوم إيراني وشيك تشمل كافة أرجاء البلاد، ودعت السكان إلى البقاء قرب الأماكن المحصنة حفاظاً على سلامتهم.