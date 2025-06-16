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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

عقب ارتفاعه.. أسعار الدولار اليوم الإثنين 16-6-2025

دولار
دولار
آية الجارحي

أسعار الدولار اليوم الاثنين.. استقرت في جميع البنوك العاملة، بعد أن ارتفعت أمس الأحد.

أسعار الدولار اليوم 

 

يقدم موقع صدى البلد الاخباري سعر صرف الدولار اليوم الاثنين 16-6-2025، في البنوك ضمن نشرته الخدمية.


سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي الكويتي 50.62 جنيه للشراء و50.72 جنيه للبيع.


سعر الدولار في البنك الاهلي المتحد 50.60 جنيه للشراء و50.70 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك نكست 50.58 جنيه للشراء و50.68 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار 

 

وسجل أعلى سعر للدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي 50.77 جنيه للشراء و50.87 جنيه للبيع.


سعر الدولار في اتش اس بي سي  50.57 جنيه للشراء و50.67 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية  50.57 جنيه للشراء و50.67 جنيه للبيع.

أسعار صرف الدولار اليوم 

 


سعر الدولار في بنك الكويت الوطني  50.56 جنيه للشراء و50.66 جنيه للبيع.


سعر الدولار في المصرف العربي 50.56 جنيه للشراء و50.66 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك قطر الوطني 50.56 جنيه للشراء و50.66 جنيه للبيع.


سعر الدولار في المصرف المتحد 50.56 جنيه للشراء و50.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الاهلي المصري


سعر الدولار في البنك الاهلي المصري  50.56 جنيه للشراء و50.66 جنيه للبيع.


سعر الدولار في البنك التجاري الدولي   50.56 جنيه للشراء و50.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر 


سعر الدولار في بنك مصر   50.56 جنيه للشراء و50.66 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك الإسكندرية   50.56 جنيه للشراء و50.66 جنيه للبيع.

أسعار الدولار اليوم 


سعر الدولار في بنك فيصل 50.56 جنيه للشراء و50.66 جنيه للبيع.


سعر الدولار في ميد بنك  50.55 جنيه للشراء و50.65 جنيه للبيع.


سعر الدولار في البنك التعمير والاسكان 50.55 جنيه للشراء و50.65 جنيه للبيع.

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