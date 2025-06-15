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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طبيب يحذر: الاستحمام بماء ساخن يهدد حياتك

مخاطر الإستحمام بالماء الساخن
مخاطر الإستحمام بالماء الساخن
آية التيجي

حذّر طبيب أوعية دموية ألماني من الاستحمام بالماء شديد السخونة وقال إنه قد يسبب مضاعفات صحية خطيرة قد تصل إلى فقدان الوعي، أو حتى الوفاة في بعض الحالات.

مخاطر الإستحمام بالماء الساخن

وقال الدكتور ماكس ماداهالي، أخصائي الصحة الوعائية، إن “الاستحمام بماء ساخن جدًا قد يؤدي إلى انخفاض حاد في ضغط الدم، ما قد يُسبب دوخة شديدة أو فقدان الوعي”.

وأكد الدكتور ماداهالي، الإستحمام بالماء الساخن قد يشكل خطرًا كبيرًا داخل الحمّام، بسبب وجود الأسطح الصلبة التي قد يصطدم بها الشخص أثناء السقوط، وفقا لما نشر في صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وأشار ماداهالي، إلى أن الماء الساخن يتسبب في تمدّد الأوعية الدموية في الجلد كاستجابة طبيعية من الجسم لتقليل درجة حرارته.

وأوضح ماداهالي، أن هذه العملية قد تؤدي إلى هبوط ضغط الدم بشكل مفاجئ، ما يسبب الشعور بالدوخة أو الإغماء.

وتابع ماداهالي، أن الوقوع في الحمام يُعد من أخطر أماكن السقوط بسبب البلاط والمعدن، ما يرفع خطر الإصابة برضوض في الرأس أو كسور.

مخاطر الإستحمام بالماء الساخن

كيف تحمي نفسك؟

وينصح الأطباء ببعض النصائح عند الإستحمام، وتشمل ما يلي:

ـ خفض درجة حرارة المياه إذا شعرت بدوخة خلال الاستحمام.

ـ استخدام قفل حرارة لمنع رفعها عن حد معين.

ـ تركيب مقابض تثبيت أو كرسي صغير داخل الدُش لزيادة الأمان، خاصةً لمن يعانون من مشاكل صحية أو كبار السن.

ـ يمكن أيضًا استخدام سوار تنبيه طبي ذكي يُرسل إشعارًا في حال سقوط الشخص أو إصابته.

مخاطر الإستحمام بالماء الساخن

ليس هذا فقط… الماء الساخن قد يُدمّر بشرتك وشعرك

وفي فيديو نشره الدكتور ماداهالي على تيك توك، حصد أكثر من 14 مليون مشاهدة، أوضح أن المياه الساخنة قد تضر أكثر مما تنفع:

ـ تفقد البشرة زيوتها الطبيعية التي تحافظ على ترطيبها.

ـ يؤدي ذلك إلى جفاف الجلد وربما تهيّجه.

ـ كذلك، يتلف الشعر بسبب تآكل الطبقة الدهنية التي تحميه، ما يجعله أكثر هشاشة وضعفًا.

مخاطر الإستحمام بالماء الساخن

هل تؤثر المياه الساخنة على المناعة أيضًا؟

ورغم أن الطبيب لم يفسّر بالتفصيل كيف يضعف الماء الساخن جهاز المناعة، إلا أن بعض الأبحاث تشير إلى أن:

ـ الماء شديد السخونة يُزيل البكتيريا المفيدة الموجودة طبيعيًا على الجلد.

ـ إزالة هذه الطبقة قد يؤدي إلى إضعاف جهاز المناعة وجعله أقل استجابة للفيروسات والميكروبات.

وإذا كنت من عشاق الدُش الساخن، فقد يكون الوقت قد حان لإعادة النظر في عادتك، خاصة إذا شعرت بدوخة أو لاحظت جفافًا في البشرة أو تلفًا في الشعر.

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