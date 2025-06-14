تحذير صحي عاجل في بريطانيا .. حالات تسمم مرتبطة بحقن البوتكس

أطلقت السلطات الصحية البريطانية تحذيرًا عاجلًا بعد تسجيل أكثر من 14 حالة إصابة بأعراض عصبية خطيرة يُعتقد أنها ناتجة عن عدوى البوتيوليزم (التسمم الوشيقي)، وذلك عقب تلقي المتضررين لحقن تجميلية تحتوي على مادة البوتوكس في شمال إنجلترا، وتحديدًا في منطقتي كاونتي دورهام ودارلينجتون.

مخاطر مرتبطة بحقن البوتكس تصل الشلل العضلي

وبحسب بيان صادر عن وكالة الأمن الصحي البريطانية (UKHSA)، فإن المصابين عانوا من أعراض مقلقة، أبرزها: تدلي الجفون، ازدواج الرؤية، صعوبة البلع، بطء الكلام، والتعب الشديد، وهي علامات تُنذر بوجود شلل عضلي ناجم عن السموم التي تفرزها بكتيريا البوتيوليزم Clostridium botulinum.

ورغم أن التحقيقات لا تزال جارية، أوضح مسؤولو الصحة أنه لا يُعتقد حاليًا أن المنتج المستخدم في هذه الحقن ملوث، وهو ما يُشير إلى أن المشكلة قد تعود إلى طريقة الاستخدام أو التخزين أو الحقن غير السليمة، وفقا لما نشر في صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وفي هذا السياق، قالت الدكتورة جوان دارك، استشارية الحماية الصحية بـ UKHSA: "البوتيوليزم عدوى نادرة لكنها خطيرة، والسموم المسببة لها هي ذاتها المستخدمة في منتجات البوتوكس، لكنها تكون آمنة عند استخدامها من قبل متخصصين مرخصين وتحت إشراف طبي دقيق.

مخاطر مرتبطة بحقن البوتكس تصل الشلل العضلي

وأفادت دارك، أن هناك علاجات فعالة متاحة، منها مضادات السموم، لكن السرعة في الحصول على الرعاية أمر بالغ الأهمية".

ونصحت دارك، أي شخص تلقى مؤخرًا حقن تجميلية ويشعر بأعراض، مثل: صعوبة في البلع أو تدلي الجفون، أن يتوجه فورًا إلى أقرب مستشفى أو يتواصل مع خدمة الطوارئ NHS لتلقي المشورة والعلاج المناسب.

مخاطر مرتبطة بحقن البوتكس تصل الشلل العضلي

ومن جانبها، أكدت شركة أليرجان أستيتكس، المصنعة لعلامة "Botox"، أنها على علم بهذه البلاغات، وتعمل بالتنسيق مع السلطات المحلية للتحقيق في الواقعة.

في السياق ذاته، قالت أماندا هيلي، مديرة الصحة العامة في كاونتي دورهام: "نواصل العمل عن كثب مع وكالة الصحة لتحديد أسباب هذه التفاعلات الخطيرة واتخاذ كافة التدابير الممكنة لمنع تكرارها وحماية المواطنين".

مخاطر مرتبطة بحقن البوتكس تصل الشلل العضلي

قلق من ضعف الرقابة على إجراءات التجميل

ورغم أن استخدام البوتوكس يُعد آمنًا عند حقنه بواسطة مختصين مدربين، إلا أن الخبراء في المملكة المتحدة لطالما حذروا من لجوء البعض إلى مراكز تجميل غير مرخصة أو يديرها أشخاص غير مؤهلين، في ظل غياب رقابة حقيقية على سوق التجميل التجميلي في البلاد.

وأشار الأطباء، إلى أن الأخطاء في الحقن يمكن أن تؤدي إلى مضاعفات خطيرة مثل: الشلل، أو حتى الوفاة في بعض الحالات. ويُقدّر أن حالة واحدة من كل عشر إصابات بتسمم البوتيوليني قد تنتهي بشكل مأساوي إن لم تُعالج في الوقت المناسب.