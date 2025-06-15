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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تخفيض الإنارة وغلق المحال.. إجراءات الكهرباء لترشيد الاستهلاك ومواجهة فصل الصيف

الكهرباء
الكهرباء
وفاء نور الدين

بدأت شركات توزيع الكهرباء باتخاذ الإجراءات  اللازمة لترشيد الكهرباء خلال الصيف تنفيذا لتعليمات   رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء. 

وأطلقت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء مبادرة نحو أهمية ترشيد إستهلاك الكهرباء حيث أطلقت مبادرة توعوية نحو أهمية ترشيد إستهلاك الكهرباء.

وتهدف المبادرة الى توعية الجمهور من خلال حملات إعلامية وتثقيفية لتوعية المواطنين بأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء.

وتتضمن المبادرة تقديم نصائح عملية لترشيد استهلاك الكهرباء في المنازل والمنشآت المختلفة وتشجيع المواطنين على استخدام الأجهزة الكهربائية الموفرة للطاقة.

كما قامت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء ، باتخاذ مايلي 

أولا: تم التنسيق مع  المحافظين بالمحافظات الواقعة بنطاق الشركة ( الغربية- المنوفية- القليوبية) لاتخاذ الوسائل المناسبة لترشيد الاستهلاك لأقصى درجة خلال فترة الصيف الحالي، وتم التأكيد على ضرورة اتباع السياسات التالية:
١- تخفيض الانارة العامة بما لا يقل عن ٣٠ %
٢- ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بغلق المحال التجارية وجميع الانشطة فى الساعة ١٠ مساءا والمتابعة من خلال المحليات والمحافظة
٣- ضرورة الاطفاء الكامل لجميع الاعلانات المضيئة بالطرق والمحافظات
٤- التنبيه بالالتزام بمواعيد غلق الوحدات الادارية والمحلية والمبانى الحكومية كحد اقصى ٧ مساءا
5- التنبيه بالالتزام بمواعيد بفتح وغلق المساجد خلال فترة اداء الصلاة فقط
6- التنسيق مع المحافظات والجهاز الادارى للدولة فى نطاق محافظات الشركة لعمل جدول لاعداد ندوات من مسئولى الترشيد بالشركة لتوعية المواطنين والعاملين بتلك الأماكن بأهمية الترشيد وذلك من خلال طرق متعددة من بينها ضرورة عمل الصيانات الدورية لأجهزة التكيف والتأكد من نظافة الفلاتر مما يساعد على خفض الاستهلاك وحث المواطنين والمسئولين على تركيب محطات طاقة شمسية على أسطح المبانى سواء السكنية أو الإدارية لمد تلك المبانى بالطاقة الكهربية المتجددة وربطها بالشبكة الموحدة وكذا استخدام الاجهزة الكهربية الموفرة للطاقة (المزودة بinverter).

ترشيد الكهرباء في مباني الوزارة

بدأت شركات التوزيع العمل على تنفيذ خطة لترشيد الكهرباء في المباني التابعة لكل شركة حيث قامت شركة جنوب الدلتا بعمل اجتماع مع  نواب الشركة و رؤساء قطاع التوزيع ومسئولى الترشيد بالشركة وتم فيه مناقشة خطة الشركة لترشيد الطاقة ومن خلاله تم التنبيه على اتخاذ الاجراءات التالية من قبل الشركة المتمثلة فى الآتى:-
- تنفيذ خطط ترشيد الاستهلاك بكافة المبانى التابعة للشركة من خلال خفض الانارة الى اقصى درجة أثناء النهار وعدم استخدام اجهزة التكييف أو أجهزة السخانات الكهربائية وحال استخدام اجهزه التكيف بمراكز خدمة العملاء يتم ضبطها على درجة حرارة 25 م  واستخدام المراوح بديلا عنها فى حالة الضرورة.

* تم عمل ندوة بديوان عام الشركة بحضور  المهندس/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وقيادات الشركة لتوعية العاملين بضرورة ترشيد الطافة .

*تم التنبيه على كل العاملين فى مراكز خدمة العملاء والمحصلين وفروع الشركة المختلفة الذين لديهم تعامل مباشر مع الجمهور بضرورة توعية المواطنين المترددين عليهم بضرورة ترشيد الكهرباء من خلال طرق متعددة من بينها ضرورة عمل الصيانات الدورية لأجهزة التكيف والتأكد من نظافة الفلاتر مما يساعد على خفض الاستهلاك وكذا استخدام الاجهزة الكهربية الموفرة للطاقة (المزودة بinverter) وعدم استخدام الأجهزة وقت الذروة مما يساعدهم على تقليل الفواتير

*رفع درجة الاستعداد القصوى من خلال تشكيل لجنة طوارئ مركزية بديوان عام الشركة بالإضافة الى لجان فرعية بقطاعات الشركة بالمحافظات الثلاثة لمتابعة تنفيذ التعليمات ومتابعة كافة التطورات والمستجدات والأعطال والتعامل الفوري معها بما يضمن سلامة واستقرار التغذية والمتابعة على مدار الساعة.

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