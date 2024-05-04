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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

غضب أمريكي بعد زيارة إيلون ماسك للصين خلال معرض بكين للسيارات..ما السبب؟

إيلون ماسك
إيلون ماسك

التقى الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، الملياردير «إيلون ماسك» مع أحد كبار القادة الحكوميين في بكين يوم الأحد، في الوقت الذي تستعرض فيه شركات صناعة السيارات آخر طرازاتها من السيارات الكهربائية في معرض بكين للسيارات.

وخلال اللقاء، تمنى رئيس مجلس الدولة الصيني «لي تشيانج» أن تعمل الولايات المتحدة بشكل أوسع مع الصين على التعاون "المربح للجانبين". 

وأشار إلى نجاح عمليات تسلا في الصين كمثال على التعاون الاقتصادي، وفقًا لتقرير على قناة CCTV.

 

انتقادات لـ إيلون ماسك بسبب الصين

يعتبر إيلون ماسك "ترياقًا مرحبًا" للحديث القاسي من المسئولين الأمريكيين، وهو ما برز خلال زيارة وزير الخارجية أنتوني بلينكن مؤخرًا. 

كما تعكس تصريحات «لي» جهود الصين في جذب الاستثمار الأجنبي لتعزيز اقتصادها.

لم يتضح ما إذا كان إيلون ماسك سيزور معرض السيارات الذي يستمر حتى الآن. 

تطلق شركات صناعة السيارات الصينية والشركات الناشئة سيارات كهربائية جديدة بشكل متزايد، مما يزيد من التنافس مع تسلا، ويضعف موقعها في السوق.

وكان ماسك قد زار الصين بدعوة من المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية، حيث التقى برئيسه رين هونج بين لمناقشة التعاون وغيرها من القضايا.

تمتلك تسلا قاعدة تصنيع رئيسية في شنجهاي، حيث يتم إنتاج السيارات للسوق المحلية وللتصدير إلى أوروبا ومناطق أخرى. وقد خفضت الأسعار في الصين الأسبوع الماضي، مما يعكس الاهتمام المستمر بتعزيز مبيعاتها وتحسين قدرتها التنافسية.

إيلون ماسك الصين معرض بكين للسيارات تسلا

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