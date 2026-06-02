في ذكراها.. قصة استبعاد زيزي مصطفى من أبي فوق الشجرة

تحل اليوم ذكري ميلاد الفنانة زيزي مصطفي، والتى تعد واحدة من أبرز الفنانات فى تاريخ الدراما المصرية.

زينب مصطفى نصر هو الاسم الحقيقي للفنانة زيزي مصطفي، وبدأت العمل فى مجال الفني فى سن 16 عاما؛ من خلال مشاركتها في فيلم "بين السماء والأرض" مع الفنانة هند رستم.

مسيرة زيزي مصطفى الفنية

شاركت زيزي مصطفى فى تقديم عدد من الأعمال التليفزيونية الشهيرة والهامة منها: “أبنائى الأعزاء.. شكرًا، أحلام الفتى الطائر، ليالي الحلمية، ريا وسكينة، رجل في زمن العولمة، راجل وست ستات، سوق الخضار، قضية رأي عام" وغيرهم.

بدأت مسيرتها السينمائية مع فيلم "المراهقات" مع الفنانة ماجدة، وجاءت انطلاقة الحقيقية زيزي مصطفى، ثم قدمت فيلم" البوسطجي" بعد أن رشحها المخرج حسين كمال، لتقوم بأول بطولة لها بجانب النجم شكرى سرحان، فى عام 1968، حيث أنها شاركت فى ما يزيد عن 30 فيلما.

تعرضت زيزي مصطفي إلي موقف فى بداية مشوارها حيث كان من المقرر أن تشارك فى فيلم "أبي فوق الشجرة" مع الفنان عبد الحليم حافظ، حيث كان من المقرر أن تؤدي دور الفنان ميرفت أمين، وبعد توقيع العقد ومقابلتها مع العندليب الأسمر، طالبها بفقدان الوزن، لافتة إلى أنه قال لها: "أنا هعمل لك شرط جزائي عشان لو ما خسيتيش يقع عليكي".

كواليس استبعاد زيزي مصطفى

تابعت زيزي فى حوار قبل وفاتها : "أيامها الواحد كان شباب والشباب الصغير معتد بنفسه، فقولت له بلاش نوقع العقد إلا لما أخس، فقال لي هنعمل الشرط الجزائي وهتخسي، وطبعا أنا عرفت أنه بيقول لي كده من باب التشجيع، وبعدين سافرت مهرجان عشان تكريم فيلم البوسطجي وقعدت شوية وهما كانوا عايزين يبتدوا وحاولوا يعرفوا طريقي مقدروش، فاستعانوا بالزميلة ميرفت أمين".

أوضحت زيزي مصطفى أن الشائعات وقتها خرجت بأن عبد الحليم حافظ استبعدها بسبب زيادة وزنها، وهو أمر خاطئ لأنها كانت فقدت الوزن بالفعل، ولكن التقصير أيضًا كان من ناحيتها بدون قصد.

زيزي مصطفى مذيعة فى الكويت

زيزي مصطفى عملت خلال إقامتها بالكويت، كمذيعة ربط وكونت قاعدة جماهيرية هناك، وذكرت موقفًا محرجًا تعرضت له أثناء عملها وهو نسيانها اسم الضيف تماما أثناء تقديم أحد السهرات التليفزيونية، مشيرة إلى أن اعتمادها على ذاكرتها خذلها وأن عمل المذيعة ليس سهلا خاصة على الهواء.

في عام 2008 رحلت زيزي مصطفي أثناء تصويرها للجزء الثاني من المسلسل (الست كوم) راجل وست ستات وسط حزن المحطين بهم، ولم تشك زيزي قبل وفاتها من أي مرض ورحلت بعد مسيرة كبيرة وطويلة من العطاء.