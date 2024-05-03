عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وفاة نجل رئيس مجلس السيادة السوداني في حادث سير بأنقرة

صدى البلد

توفي محمد عبد الفتاح البرهان، نجل رئيس مجلس السيادة السوداني، متأثرا بجراحه التي أصيب بها في حادث مروري في أنقرة بتركيا. 

وقعت الحادثة قبل شهر لكنها خرجت للعلن مؤخراً، بحسب سكاي نيوز.

تشير التقارير إلى تعرض محمد عبد الفتاح البرهان، في 8 مارس الماضي، لحادث مروري خطير أثناء ركوبه دراجته النارية في أنقرة. وقع الحادث على شارع النائب العام إنجيك سليم كيراز بمنطقة كلباشي، أمام مبنى المحكمة الدستورية، بين سيارة خاصة.

إقالات وتعيينات جديدة في السودان.. قرارات حاسمة من البرهان

البرهان: الجيش السوداني لن ينهار ولا تفاوض ولا سلام مع المتمردين

عبد الفتاح البرهان: ملتزمون بمنبر جدة.. وعلى الطرف الآخر تنفيذ التزاماته

الحل في القاهرة .. هل تستضيف مصر البرهان وحميدتي لإنهاء الأزمة السودانية؟

وفاة نجل البرهان بعد حادث سير 

وبعد الحادث، تم نقل نجل البرهان على الفور إلى مستشفى مدينة بيلكنت لتلقي العلاج الطبي. وتحدثت وسائل إعلام محلية، من بينها صحيفة صباح التركية، عن الحادث، مؤكدة خطورة إصابة محمد البرهان.

ورغم الجهود المبذولة لإنقاذه، ظلت حالة محمد البرهان حرجة، مما استدعى نقله إلى وحدة العناية المركزة. ومن المأساوي أنه توفي متأثرا بجراحه، مما يمثل خسارة فادحة لمجلس السيادة السوداني ورئيسه.

 

البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني وفاة نجل البرهان محمد عبد الفتاح البرهان المحكمه الدستورية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرة أخرى| كلوب يعلن تفاصيل صادمة عن مشاجرته مع محمد صلاح

صدمة قوية لجماهير الترجي قبل مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

مفاجأة مدوية.. حقيقة نقل مباراة الأهلي والترجي في دوري الأبطال خارج تونس

مي عمر تثير الجدل بفستان مكشوف

مدير وكالة المخابرات المركزية يصل القاهرة لإجراء محادثات بشأن غزة

قرار عاجل من كاف بشأن مباراة الأهلي والترجي في نهائي أبطال أفريقيا

هل تعود خطة تخفيف أحمال الكهرباء مجددًا بعد فترة الأعياد؟

قبل مباراة توتنهام.. صدمة جديدة لـ محمد صلاح بعد أزمته مع كلوب

موضوعات متعلقة

البرهان: القوات المسلحة قادرة على دحر التمرد وطرده من كل شبر بالسودان

البرهان: الجيش السوداني لن ينهار ولا تفاوض ولا سلام مع المتمردين

ترشيحاتنا

الهلال يهزم التعاون ويواصل الصدارة في الدوري السعودي

انخفاض طفيف في سعر الذهب وعيار 21 الآن

نيويورك تايمز : أنظمة باتريوت الجديدة تصل إلى أوكرانيا يونيو المقبل

وفاة نجل رئيس مجلس السيادة السوداني في حادث سير بأنقرة

الإسكان الاجتماعي : استثناء هذه الفئات من حظر التعامل على الوحدات المستلمة

DIA الدولية تعتزم توطين الصناعات الدوائية في مصر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان قصير وبوت طويل.. هيفاء وهبي تبرز أنوثتها في البحرين

طريقة عمل كوكيز الفستق السريع بمذاق لا يقاوم

ارتجاع المرئ.. أسبابه وتشخيصه وطرق بسيطة لعلاجه

صياد يواجه تمساح طليق في الشارع.. ماذا حدث؟

فيديو

تحذير من هذا التوقيت.. حالة الطقس خلال الأسبوع الأخير من برمودة

موعد إطلاق أول بنك رقمي في مصر .. فيديو

بعد إجرائه عملية جراحية.. الأطباء يمنعون فنانا شهيرا من الكلام

بتحضر صوتها الشتوي.. نيابة دبي تأمر بحبس إعلامي شهير بسبب ياسمين عز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميلاد شيرين أبو عاقلة

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: التضخم يواجه أسطورة الحلم الأمريكي

أحمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: رثاء محمد العزب.. فراق صعب لروح طيبة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية للأقزام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: معلم المرحلة.. وتطوير التعليم المصري

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: حملات مقاطعة اللحوم والأسماك ليست الحل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عمال مصر والجمهورية الجديدة

شريف نادي

شريف نادي يكتب: ليبيا وستيفاني خوري

اﻟﻤﺰﻳﺪ