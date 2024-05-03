وفاة نجل رئيس مجلس السيادة السوداني في حادث سير بأنقرة

توفي محمد عبد الفتاح البرهان، نجل رئيس مجلس السيادة السوداني، متأثرا بجراحه التي أصيب بها في حادث مروري في أنقرة بتركيا.

وقعت الحادثة قبل شهر لكنها خرجت للعلن مؤخراً، بحسب سكاي نيوز.

تشير التقارير إلى تعرض محمد عبد الفتاح البرهان، في 8 مارس الماضي، لحادث مروري خطير أثناء ركوبه دراجته النارية في أنقرة. وقع الحادث على شارع النائب العام إنجيك سليم كيراز بمنطقة كلباشي، أمام مبنى المحكمة الدستورية، بين سيارة خاصة.

وفاة نجل البرهان بعد حادث سير

وبعد الحادث، تم نقل نجل البرهان على الفور إلى مستشفى مدينة بيلكنت لتلقي العلاج الطبي. وتحدثت وسائل إعلام محلية، من بينها صحيفة صباح التركية، عن الحادث، مؤكدة خطورة إصابة محمد البرهان.

ورغم الجهود المبذولة لإنقاذه، ظلت حالة محمد البرهان حرجة، مما استدعى نقله إلى وحدة العناية المركزة. ومن المأساوي أنه توفي متأثرا بجراحه، مما يمثل خسارة فادحة لمجلس السيادة السوداني ورئيسه.