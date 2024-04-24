السودان.. رئيس مجلس السيادة يتفقد دار الآباء بمدينة شندي

تفقد رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ر كن عبدالفتاح البرهان اليوم دار الآباء الذي تستضيفه مدينة شندي بعد إندلاع الحرب وذلك في إطار زيارته لمحلية شندي بولاية نهر النيل .

ووقف البرهان على إحتياجات الدار والمشكلات التي تواجهها ووعد بمعالجتها حتى تقوم بالدور المنوط بها في رعاية المسنين وتقديم الخدمات لهم.

كما تفقد القائد العام للقوات المسلحة عدد من مراكز الإيواء بالمدينة ،والتي تستوعب أعداد كبيرة من المواطنين النازحين بسبب الحرب.

ووجه البرهان، حكومة ولاية تهر النيل، بتقديم كل ما من شأنه خلق البيئة الآمنة والمريحة لهؤلاء المواطنين الذين نزحوا للمدينة بعد إندلاع حرب الخامس عشر من أبريل، التي شنتها مليشيا الدعم السريع الإرهابية المتمردة ضد الدولة ومؤسساتها.

