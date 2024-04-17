إقالات وتعيينات جديدة في السودان.. قرارات حاسمة من البرهان

كشفت مصادر سودانية عن صدور قرار من رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، بإقالة والي القضارف عبدالرحمن محجوب، وتعيين اللواء متقاعد محمد أحمد حسن بديلا له.

وذكرت المصادر ذاتها؛ أن البرهان أصدر أيضا قرارا بإقالة والي كسلا محمد موسى وتعيين اللواء متقاعد الصادق محمد الأزرق بديلا له.

وميدانيا؛ تجددت الاشتباكات بمحيط القيادة العامة للجيش السوداني، في الخرطوم مع سماع دوي انفجارات قوية وتبادل للقصف المدفعي العنيف مع المليشيا المتمردة.

وبحسب شهود عيان فأن الطيران المُسير التابع للجيش قصف عدة أهداف في مناطق مليشيا الدعم السريع جنوب وشرق الخرطوم.