وزير خارجية السعودية لـ«البرهان» و«دقلو»: غُلِّبُوا مصلحة الشعب السوداني وأوقفوا الاقتتال

بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، في اتصال هاتفي، مع كل من رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة في السودان الفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع القائد الأول محمد حمدان دقلو، مستجدات الأوضاع الراهنة في السودان، وتداعياتها على الشعب السوداني.

وأكد الوزير السعودي، أهمية العمل لحماية السودان وشعبه من حدوث المزيد من الدمار وتفاقم الأوضاع الإنسانية الصعبة.

وشدد على ضرورة تغليب مصلحة الشعب السوداني، ووقف الاقتتال؛ لحماية مؤسسات الدولة، وحماية السودان، والمضي به إلى بر الأمان.