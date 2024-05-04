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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

بعد انخفاضها الكبير.. أحدث أسعار كيا سبورتاج في سوق السيارات

كيا سبورتاج
كيا سبورتاج

بدأت شركة كيا في مصر بتقديم سلسلة متنوعة من سياراتها الرائدة، بما في ذلك كيا سبورتاج، والتي تتميز بمجموعة متنوعة من الفئات والمواصفات لتناسب مختلف الاحتياجات والميزانيات؛ إليك نظرة عامة على أسعار الفئات المختلفة لسيارة كيا سبورتاج في مصر لعام 2024:

 

كيا سبورتاج LX بسعر 2,100,000 جنيه مصري

تقدم هذه الفئة مجموعة من الميزات الأساسية بسعر مقبول، مما يجعلها خيارًا جيدًا لأولئك الذين يبحثون عن أداء ممتاز وقيمة مقابل المال.

سيارة كيا EX بسعر 2,250,000 جنيه مصري

تقدم هذه الفئة ميزات إضافية مثل الراحة والترفيه والتصميم الداخلي الفاخر، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لأولئك الذين يرغبون في تحسين تجربة القيادة الخاصة بهم.

 

كيا سبورتاج H/L بسعر 2,450,000 جنيه مصري

تتميز هذه الفئة بمزيج من الأداء القوي والتكنولوجيا المتقدمة، مما يجعلها مثالية لأولئك الذين يبحثون عن تجربة قيادة فاخرة ومتطورة.

 

كيا سبورتاج T/L بسعر 2,600,000 جنيه مصري

تعتبر هذه الفئة الأعلى من السلسلة وتقدم أعلى مستويات الراحة والأداء، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لأولئك الذين يبحثون عن التميز والفخامة.

 

كيا سبورتاج Special Edition بسعر 2,650,000 جنيه مصري

تميز هذا الطراز بتصميم خاص وميزات إضافية تجعلها جذابة للغاية للمشترين الذين يرغبون في شيء فريد ومميز.

 

كيا سبورتاج GT بسعر 2,700,000 جنيه مصري

تتميز هذه الفئة بأعلى مستويات الأداء والراحة والتكنولوجيا، مما يجعلها الخيار المثالي لأولئك الذين يبحثون عن تجربة قيادة فائقة الجودة.

 

مواصفات كيا سبورتاج الجديدة تتضمن محرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي تيربو، ينتج قوة 180 حصانًا، مما يضمن أداءً قويًا ومتميزًا. كما تشمل ميزات الأمان والسلامة مجموعة متنوعة من التقنيات المتقدمة مثل وسائد الهواء ونظام مراقبة ضغط الإطارات والفرامل المانعة للانغلاق، لضمان رحلة آمنة ومريحة للسائق والركاب.

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