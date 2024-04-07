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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

رينو 11.. مواصفات أحدث هواتف من أوبو

صدى البلد

اعلنت اوبو العالمية عن  طرح هاتفين جديديين وهما OPPO Reno11 F 5G و OPPO Reno11 5G. 

ويُقدم كلا الهاتفين تجارب  للترفيه مع بطارية تدوم طويلاً، فضلاً عن أفضل مستوى من الأداء والقوة في فئتهما.

 

ويأتي الهاتف الجديد OPPO Reno11 F 5G بتصميم  جديد  مع نظام تصوير ثلاثي الكاميرات بدقة 64 ميجا بكسل وشاشة AMOLED 120 هرتز.

 وعلى الجانب الآخر، يتسم الهاتف OPPO Reno11 5G بأناقة تجذب الأنظار ونظام تصوير البورتريه فائق الدقة، بالإضافة إلى كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجا بكسل مع نظام  OIS لتثبيت الصور، هذا بجانب سماعات رياضية مزدوجة.

 وتعتبر سلسلة هواتف  Reno11 الجديدة كُلياً أفضل مثال على الدمج بين أبرع التصميمات والتجارب الذكية التي يتمتع بها كل المستخدمين.

 

ويتسم الهاتفان بالتباين مع نظام Sunshine Ring للكاميرات والذي يجعل الكاميرا تصعد من خلفية الهاتف الرائعة مع تفعيل نظام تصوير البورتريه فائق الدقة المتوافر في الهاتفين.

 

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