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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الأمم المتحدة: نزوح 100 ألف شخص من رفح الفلسطينية والمدنيون يواجهون المجاعة

صدى البلد

أكد منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة مارتن جريفيث، نزوح نحو 100 ألف شخص من رفح الفلسطينية والمدنيون في غزة يواجهون المجاعة وعمليات القتل، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل .

جيش الاحتلال: بدء عملية عسكرية في حي الزيتون بمدينة غزة

الخارجية الأمريكية: حرب غزة أدت إلى معاناة إنسانية وخسارة كبيرة في الأرواح

 

وفي سياق متصل، أكد مسئولون إسرائيليون مجددًا التزامهم بالسعي لتحقيق أهداف عسكرية في غزة، على الرغم من التهديد بفرض حظر على الأسلحة من قبل الرئيس جو بايدن.

 

أعلن بتسلئيل سموتريش، وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف، أن الأمة ستحقق النصر في الصراع الدائر، مشددًا على ضرورة القضاء على حماس وتأمين عودة الرهائن. ويؤكد موقف سموتريتش على الموقف المتشدد لعناصر معينة داخل الحكومة الإسرائيلية، حيث يعطي الأولوية للعمل العسكري الحاسم على الاعتبارات الدبلوماسية.

الأمم المتحدة غزة رفح رفح الفلسطينية اخبار التوك شو

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