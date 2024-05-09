الخارجية الأمريكية: حرب غزة أدت إلى معاناة إنسانية وخسارة كبيرة في الأرواح

أكدت الخارجية الأمريكية، أنها مستمرة في الانخراط مع إسرائيل في دراسة التعديلات التي وضعتها حماس على مقترح الهدنة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل .

وقالت الخارجية الأمريكية:" الولايات المتحدة تعتقد أن عملية رفح الفلسطينية ستضعف موقفها في المحادثات المتعلقة بالمحتجزين وستقلل من مكانتها في العالم".

وأضافت الخارجية الأمريكية: "على إسرائيل اتخاذ مزيد من الإجراءات لضمان حماية المدنيين".

وقالت الخارجية الأمريكية:"تعليق شحنة أسلحة لإسرائيل لن يؤثر على نتائج تقرير الأمن القومي الذي يتم العمل عليه الآن ويقيم استخدام إسرائيل وغيرها للأسلحة الأمريكية".

وأضافت الخارجية الأمريكية:"على إسرائيل تجنب إلحاق الأذى بالمدنيين في حربها بقطاع غزة".

وتابعت الخارجية الأمريكية: الحرب في غزة أدت إلى معاناة إنسانية وخسارة كبيرة في الأرواح، ولم نر حتى الآن مؤشرات على قرب قيام إسرائيل بعملية عسكرية كبيرة في رفح الفلسطينية".

واكملت الخارجية الأمريكية: الرئيس بايدن كان واضحا بأن لدينا مخاوف من أي عملية عسكرية إسرائيلية كبيرة في رفح الفلسطينية".