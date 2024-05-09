عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية: مصر والأردن يبذلان قصارى جهدهما للوصول لاتفاق لوقف النار في غزة

النائبة هناء أنيس
النائبة هناء أنيس رزق الله عضو مجلس النواب

علقت النائبة هناء أنيس رزق الله، عضو مجلس النواب، عن حزب الشعب الجمهوري، علي استقبال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس، الدكتور بشر الخصاونة، رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية، وزير الدفاع، لدى وصوله إلى مطار القاهرة الدولي، على رأس وفدٍ وزاري رفيع المستوى، لرئاسة أعمال الدورة الثانية والثلاثين من اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة.

وأكدت هناء أنيس رزق الله، في بيان، أن العلاقات التي تربط بين مصر والأردن شديدة التميز في كل المجالات، وتنعكس على العلاقات بين الدولتين.

وأشادت عضو مجلس النواب، بانتظام ودورية انعقاد اللجنة المصرية الأردنية المشتركة، وحرص الجانبين دائما على أن تكون نتائج هذه اللجنة مثمرة وبناءة، وتحقق الاستفادة المشتركة لبلدينا».

وأشارت النائبة هناء أنيس، الي أن انعقاد اللجنة في هذه الأيام تأتي في سياق الأزمة التي يمر بها الإقليم والمنطقة العربية، وهي أزمة غير مسبوقة تحدث في قطاع غزة، وتمثل لبلدينا على وجه خاص مشكلة كبيرة في ضوء الثوابت السياسية المشتركة بالدعم الكامل للأشقاء في فلسطين والشعب الفلسطيني، وإيمان دولتينا بضرورة الوصول إلى الحل الشامل والعادل للقضية الفلسطينية وتبنى إنشاء دولة فلسطين على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية».

واستطردت أن مصر والأردن يبذلان قصارى جهدهما من أجل الوصول إلى اتفاق لوقف لإطلاق النار وإقرار هدنة إنسانية في غزة، لتكون هناك بدايات حقيقية للتفاوض على إنهاء الصراع العسكري غير المبرر والأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي يواجهها الأشقاء في غزة، لتفعيل حل الدولتين في أقرب وقت.

وأوضحت أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي تحدث خلال المؤتمر قائلا: كان لدينا الفرصة للتطرق إلى مناقشة العلاقات الثنائية بين بلدينا مثل العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري، واتفقنا على أنّ هناك حاجة لزيادة التبادل التجاري خلال المرحلة المقبلة، فمتوسط التبادل التجاري على مدار الـ5 سنوات الماضية 600 مليون دولار أمريكي، وهذا رقم متواضع بالنسبة إلى إمكانيات بلدينا، وهناك رغبة أكيدة لزيادة هذه الأرقام بصورة كبيرة لتحقيق الاستفادة المشتركة للبلدين وتحقيق مصالح الشعبين الشقيقين».

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي| مفاجأة في عودة الثنائي وحكاية تصريح "مكتب المأذون"

تأييد حبس مدير الحملة الانتخابية لـ أحمد الطنطاوي سنة مع إيقاف التنفيذ

بـ فرمان كولر .. ثنائي الأهلي خارج الفريق | وطلب رسمي من الخطيب

الشراء في هذا الموعد.. شعبة الذهب تقدم نصائح مهمة للمواطنين

البيوت كالقبور.. تعليق مثير من أحمد العوضي على عودته لياسمين عبد العزيز

رابطة الأندية تفاجئ إمام عاشور بهذا القرار

بـ 50 مليون جنيه| أغلى لاعب في تاريخ الكرة المصرية.. وناديه يسعى لتجديد عقده

رجعوا لبعض.. ابنة سامي العدل تفجر مفاجأة عن عودة العوضي وياسمين عبد العزيز

ترشيحاتنا

حزب الله: استهدفنا آلية عسكرية إسرائيلية في موقع المالكية

لكبار السن .. أطلب كول سنتر الأحوال المدنية والبطاقة هتجيلك لحد البيت

تجدد القصف المدفعي الإسرائيلي على عدة مناطق شرقي مدينة رفح الفلسطينية

عبدالله جهامة : اتحاد القبائل ظهير شعبي للدولة المصرية والرئيس السيسي

مزاج المصريين.. 10 آلاف جنيه رسوم تقديم الشيشة في المقاهي بقانون المحال العامة

مصطفى بكري : سيناء أصبحت رقما مهما في معادلة التنمية المصرية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قصير وضيق.. بوسي تثير الجدل بفستان بسعر خرافي

اتبع هذه التعليمات فورا.. إرشادات تحميك في حالة التعرض لعضة كلب

مكياج لافت.. هنا الزاهد تشعل السوشيال ميديا | شاهد

بـ فرمان كولر .. ثنائي الأهلي خارج الفريق | وطلب رسمي من الخطيب

فيديو

العراق.. رجل ينهي حياة 12 فردا من أسرته ثم يجهز على نفسه

غدرت بيه.. سيدة تتخلص من زوجها بسبب حماها في الإسكندرية

تحذير عاجل من الأرصاد.. حرارة قاسية اليوم بسبب كتل صحراوية

تراجع جديد في سعر الدولار.. وهذه أسعار الذهب اليوم بعد الارتفاع الأخير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد حسن

أحمد حسن يكتب: هل كان النبي محمد فقيرًا؟

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: جيل جديد من الهجمات السيبرانية أكثر عنفاً

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: عظماء رغم الإعاقة «مصطفى صادق الرافعي»

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الهروب إلى رفح ومأزق نتنياهو!

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-