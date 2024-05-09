كاتبة فلسطينية: إسرائيل أغلقت كل منافذ المساعدات لقطاع غزة

أكدت خولة الخالدي، الإعلامية والكاتبة الفلسطينية، أن الجيش الإسرائيلي يحاصر عدة مناطق في رفح، مشيرة إلى أن إسرائيل أغلقت كل منافذ المساعدات لقطاع غزة، والغرض منه زيادة المأسي التي يعرض لها الشعب الفلسطيني.

وقالت خولة الخالدي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، إن بعض العائلات الفلسطينية نزحت للعديد من المناطق الغير آمنة في غزة، مؤكدة أنه من الممكن أن يستدفها الإحتلال الاسرائيلي.

وتابعت الكاتبة والإعلامية الفلسطينية، أنه تم الإعلان عن توقف مستشفيات عن الخدمة في قطاع غزة، مؤكدة أن الأطفال والنساء يعانون من حالة نفسية سيئة.

وأشارت خولة الخالدي إلى أن الجيش الإسرائيلي تعمد ضرب البنايات الاقتصادية والإجتماعية في غزة، مؤكدة أن سيناريو التهجير مازال مطروحا بقوة في قطاع غزة.