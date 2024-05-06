مصطفى بكري: سيكون لمصر موقف حاسم إذا ما تم الإخلال بمضمون اتفاقية السلام

قال مصطفى بكرى المتحدث الرسمي باسم اتحاد القبائل العربية: “نحن نثق فى قواتنا المسلحة وفى شرطتنا الباسلة أنها قادرة على حماية الأمن القومي، ولكن ما يحدث الآن فى مخطط التهجير المعلن عنه فإن لدينا إتفاقية الإسرائيلية المصرية وملحقها الأمني فى عام 2005 يمنع أى تحرك بإتجاه الحدود المصرية من قبل إسرائيل".

وأضاف مصطفى بكرى المتحدث الرسمي باسم اتحاد القبائل العربية، خلال حواره عبر فضائية “الحدث”: “لأن ذلك يعتبر إخلال بالإتفاقية وصدر بيان من مصر وقال سيكون لمصر موقف حاسم إذا ما تم الإخلال بمضمون هذا الإتفاق الأمني”.

وتابع مصطفى بكرى المتحدث الرسمي باسم اتحاد القبائل العربية: “مصر لن تتورط فى هذه المهمة القذرة حيث أنها أعلنت منذ البداية أنها مع مصالح الشعب الفلسطيني وسترفض أى محاولة لما يجري الآن بمحاولة اجتياح رفح”.