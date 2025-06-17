عقوبات رادعة للمخالفين.. مواعيد غلق المحلات والمولات صيف 2025

تزايدت تساؤلات المواطنين عن المواعيد الرسمية لغلق المحلات والمولات خلال صيف 2025.

المواعيد الرسمية لغلق المحلات والمولات خلال الصيف

وبدأت وزارة التنمية المحلية اعتبارا من 25 أبريل 2025، تطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحلات العامة، وذلك وفقا للقرار الوزاري رقم 456 لسنة 2020، والذي يستهدف تنظيم استهلاك الكهرباء وتخفيف الضغط على الشبكة القومية.

وتتضمن المواعيد الجديدة ما يلي:

غلق المحلات التجارية في الساعة 11 مساء.

غلق المطاعم والمقاهي والبازارات (بما فيها داخل المولات) الساعة 12 منتصف الليل.

غلق الورش والأعمال الحرفية الساعة 10 مساء، باستثناء الورش الواقعة على الطرق الرئيسية ومحطات الوقود.

كما أعلنت وزارة الكهرباء أن المصالح الحكومية ستلتزم بمواعيد إغلاق بحد أقصى الساعة 6 مساء، مع ضرورة إطفاء الإنارة والإعلانات المضيئة خارج أوقات العمل الرسمية، في إطار ترشيد استهلاك الطاقة.

تخفيف الأحمال

قانون الكهرباء الجديد.. عقوبات رادعة للمخالفين

في السياق ذاته، شدد قانون الكهرباء الجديد على ضرورة الالتزام بالحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة أي نشاط متعلق بالكهرباء، سواء كان إنتاجا أو توزيعا أو بيعا.

وتنص المادة 13 من القانون على معاقبة المخالفين بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن 3 سنوات، وغرامة تصل إلى مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة.



ترشيد الاستهلاك ضرورة

مع اقتراب ذروة فصل الصيف، تؤكد الحكومة على أهمية ترشيد استهلاك الكهرباء، خاصة في ظل الضغوط التي تواجهها منظومة الطاقة عالميا، وارتفاع الطلب المحلي، ما يجعل من الالتزام المجتمعي عنصرا حاسما في الحفاظ على استقرار الكهرباء وضمان عدم العودة لسياسة تخفيف الأحمال مجددا.

رئيس الوزراء: لا لتخفيف الأحمال هذا الصيف

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة لن تلجأ إلى تخفيف الأحمال أو قطع الكهرباء خلال صيف 2025، موضحا أن الدولة أعدت خطة واضحة لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، من خلال توفير مصادر إضافية للطاقة وتحسين كفاءة المحطات.

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة استقدمت ثلاث سفن لتغييز الغاز المسال، بعد أن كانت تمتلك سفينة واحدة فقط العام الماضي، مضيفا أن هذه السفن ستدخل الخدمة تباعا بداية من 27 يونيو وحتى أول يوليو، بما يضمن توفير نحو 2250 مليون متر مكعب من الغاز يوميا، لدعم تشغيل محطات الكهرباء بكفاءة.

كما ناشد المواطنين بضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء، خاصة خلال أوقات الذروة، مؤكدا أن الدولة تعمل على مدار الساعة لضمان استمرارية الخدمة دون انقطاع، مشددا على أهمية الوعي المجتمعي في مواجهة تحديات الطاقة.