تخفيف الأحمال؟.. نداء عاجل من الحكومة بشأن الكهرباء

يكثر سؤال هل ستلجأ الحكومة إلى تخفيف الأحمال نتيجة الحرب الدائرة بين إيران واسرائيل وتأثيرها على سوق الغاز والنفط العالميين ، وهو ما رد عليه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء مؤكداً أن الحكومة وضعت خطة فعالة لتجنب تخفيف الأحمال الكهربائية خلال صيف 2025.

خطة فعالة لتجنب تخفيف الأحمال

زف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بشرى للمصريين في وقت سابق، مؤكداً أن الحكومة وضعت خطة فعالة لتجنب تخفيف الأحمال الكهربائية خلال صيف 2025، رغم التحديات الإقليمية والضغوط الواقعة على الشبكة القومية.

وأوضح مدبولي أن الدولة تعمل وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي على تنفيذ حلول جذرية ومستدامة لتأمين التغذية الكهربائية، عبر تعزيز القدرة الإنتاجية والاستعداد الكامل لموسم الصيف.



بينما أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة شكّلت لجنة الأزمات لمتابعة التطورات الإقليمية المتسارعة، وما قد تفرزه من انعكاسات على الوضع الاقتصادي الداخلي، مشيرًا إلى أن تشكيل اللجنة يأتي ضمن رؤية استباقية للتعامل مع أي مستجدات في المشهد الجيوسياسي.

رؤية مسبقة وتشكيل فوري للجنة الأزمات

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أوضح الحمصاني أن الدولة كانت تتابع عن كثب تصاعد التوترات في الإقليم، ما دفعها إلى التحرك المبكر عبر تشكيل اللجنة التي ستتولى اتخاذ القرارات العاجلة اللازمة لحماية الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن اللجنة جاءت في إطار استعداد الدولة لمختلف السيناريوهات، لا سيما في ظل احتمالية اندلاع حرب بالمنطقة، وهو ما دفع الحكومة إلى تكوين مخزون استراتيجي من السلع والمواد الأساسية تحسبًا لأي اضطرابات محتملة.

قرارات سريعة لضمان استقرار السوق

أوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن لجنة الأزمات ستعمل على ضمان استقرار السوق المحلي، من خلال اتخاذ إجراءات عاجلة لتأمين توافر السلع والخدمات الحيوية.

وأشار إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعات دورية، وستتابع عن كثب تطورات الأوضاع الدولية لضمان التدخل السريع عند الضرورة.

وشدد على أن الحكومة تضع المواطن المصري على رأس أولوياتها، وتسعى للحد من أي تداعيات اقتصادية قد تطاله، سواء فيما يخص الأسعار أو توافر المنتجات، مؤكداً أن الأوضاع حتى الآن مطمئنة.

مخزون استراتيجي يكفي لأكثر من عام

أشار الحمصاني إلى أن الدولة تمتلك مخزونًا استراتيجيًا من بعض السلع الأساسية يكفي لأكثر من عام، وهو ما يعزز قدرة مصر على مواجهة أية أزمات محتملة.

كما شدد على أن الحكومة تعمل على تقييم الموقف يوميًا، والتعامل مع أي مستجدات بحذر واحترافية.

التعاقد على ثلاث سفن لتأمين الغاز الطبيعي

وفي خطوة لتأمين احتياجات مصر من الطاقة، أعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء أنه تم التعاقد رسميًا على ثلاث سفن تغويز، وذلك في إطار استعداد الدولة لأي تقلبات في سوق الغاز الطبيعي العالمي.

وأوضح أن هذه السفن ستعزز من قدرة البلاد على توفير الغاز للاستخدام المحلي، مؤكدًا في الوقت نفسه توافر المواد البترولية والغاز، وعدم وجود أية أزمات حالية في هذا القطاع.

لا لتخفيف الأحمال في الصيف

قال الحمصاني إن الدولة تسعى بكل قوة لتجنب تطبيق سيناريو تخفيف الأحمال الكهربائية خلال فصل الصيف، وهو ما يعكس مدى حرص الحكومة على الحفاظ على استقرار حياة المواطنين اليومية.

وفي الوقت ذاته، وجّه الحمصاني دعوة للمواطنين بضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء قدر المستطاع، مشددًا على أن التعاون بين الدولة والشعب يمثل ضمانة للاستقرار، لافتًا إلى أن الحكومة تمتلك خطة متكاملة لتلبية احتياجات الطاقة طوال الموسم الحار.