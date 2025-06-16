هل تلجأ الحكومة لتخفيف الأحمال صيفًا؟.. متحدث الكهرباء يحسم الجدل

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، منصور عبدالغني، أن دخول فصل الصيف رسميًا جاء مصحوبًا بارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، ما أدى إلى زيادة غير مسبوقة في استهلاك الكهرباء على مستوى الجمهورية.

وقال عبدالغني، عبر مداخلة هاتفية لبرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المُذاع على قناة "CBC"، إن الوزارة نوهت بضرورة الترشيد حفاظًا على استقرار الشبكة الكهربائية وتقليل فرص حدوث ضغط أو انقطاعات.

وأضاف أن الوزارة أصدرت عدة تعليمات بالتعاون مع شركات التوزيع والأجهزة المحلية، من بينها تخفيف الإضاءة العامة في الشوارع بنسبة 30% بعد ساعات العمل، وفصل الإعلانات التجارية المضيئة، وكذلك تقليل استهلاك أجهزة التكييف، بحيث يتم تشغيلها عند 25 درجة مئوية لضمان توفير الطاقة.

وأردف، أن استهلاك الكهرباء في المنازل يمثل نحو 47.2% من إجمالي الاستهلاك، مشيرًا إلى أهمية ترشيد استخدام الأجهزة المنزلية مثل الثلاجات والمكيفات والسخانات، خاصةً مع ضرورة استخدام الأجهزة الحاصلة على شهادة كفاءة الطاقة، مشيرًا إلى أن ترشيد الاستهلاك يمكن أن يوفر للدولة ملايين الدولارات سنويًا، ما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي.

وتابع المتحدث باسم الوزارة، أن خطة تشغيل الكهرباء مستمرة بشكل طبيعي، ونفى وجود نية للجوء إلى قطع التيار الكهربائي في أي منطقة، مؤكدًا أن الحفاظ على الكهرباء مسئولية مجتمعية تقع على عاتق الجميع، سواء في المنازل أو أماكن العمل، حفاظًا على استمرارية الخدمة وضمان رفاهية المواطنين.