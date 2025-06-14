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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

هل يعود تخفيف أحمال الكهرباء؟ .. رئيس الوزراء يكشف التفاصيل

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
كتب محمود مطاوع

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر تعمل على جميع السيناريوهات بعد ما حدث أمس بين إسرائيل وإيران مؤكدا أن موقف مصر واضح بإدانة ما حدث قائلا “أتمني ألا تصبح أزمة إقليمية ودولية”.

وأضاف مدبولي أن مصر تدين التصعيد بين إيران وإسرائيل وتحذر من تبعات الصراع الذي سوف يستمر لفترة وسيكون له تداعيات على المنطقة بالكامل .

وأشار إلى أن ما حدث  أثر على تدفق الوقود القادم لمصر لكن الحكومة تعمل على ألا يكون هناك تخفيف أحمال في الكهرباء.

إجراءات احترازية

كما أشار إلى أن الحكومة اتخذت إجراءات احترازية ووضع خطط طوارئ حتى لا يحدث انقطاع كهرباء في فصل الصيف.

وأعلن أن الدولة استجلبت سفن لتغييز للغاز المسال مشيرا إلى أن الصيف الماضي كان لدينا سفينة وحيدة وهذا العام لدينا 3 سفن للتغيير لتحسين كفاءة محطات الكهرباء وضمان عدم انقطاع الكهرباء.

وأكد مدبولي أن السفينة الأولى في ميناء السخنة سوف تدخل الخدمة في 27 يونيو والسفينة الثالثة سوف تدخل أول يوليو  موضحا ان الثلاث سفن سوف تمد الدولة بـ 2250 مليون متر مكعب غاز يوميا.

كما أشار إلى أنه مع دخول السفن الثلاثة ستؤمن الدولة من الكهرباء حيث ان مصر اتخذت خطوات لتوفير الوقود اللازم لتامين عمل المحطات.

وقال مدبولي إنه يجب أن يعرف المواطن ما تقوم به الدولة، مناشدا المواطنين بالترشيد في الكهرباء.

وفي سياق آخر، قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن الحكومة قررت إرجاء افتتاح المتحف المصري الكبير بسبب الظروف الإقليمية والأحداث الأخيرة بين إسرائيل وإيران .

وأضاف أن تأجيل افتتاح المتحف المصري الكبير ليكون هناك أجواء مناسبة للاقتراح مؤكدا أنه سيتم افتتاحه في الربع الأخير من هذا العام وسوف يتم تحديد اليوم قريبا .

وأكد أن موقف مصر واضح بإدانة ما حدث أمس بين إسرائيل وإيران وأتمنى ألا يصبح أزمة إقليمية.

مدبولي اسرائيل وايران مصر الوقود تخفيف احمال الكهرباء

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