رئيس الوزراء: مستعد لدعم القطاع الخاص للنهوض بالصناعة

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إنه سعيد بزيارة محافظة البحيرة لافتا أنه تفقد مشروعات حياة كريمة في قرية زوية صقر مؤكدا علي تشغيل جميع المشروعات المنتهية.

رئيس الوزراء

وأضاف مدبولي أنه زار مصنعا للمنتجات الغذائية والزراعية مؤكدا أن الحكومة مستعدة لكل الدعم لقطاع الخاص لنهوض بالصناعة.

وأشار إلى أنه زار مستشفي وادي النطرون واستمع لخطط توسعات لتكون خدمتها إقليمية.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تمضي بالفعل في خطتها لزيادة حصة مشاركة القطاع الخاص ضمن إجمالي استثمارات الدولة، وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65% خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن الدولة تقوم بجهود كبيرة من أجل تطوير مراكز تجميع الألبان، ومشاركة القطاع الخاص في هذا المجال يسهم في تعزيز هذه الصناعة المهمة.