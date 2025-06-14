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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس الوزراء يتفقد مشروع كتابك الثقافي بقرية زاوية صقر بالبحيرة

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
محمود مطاوع

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، في أثناء جولتهم اليوم، مشروع "كتابك" بقرية زاوية صقر بمركز أبو المطامير بالبحيرة، كأحد المشروعات الهامة في مجال التنمية الثقافية والمجتمعية، بالتعاون مع وزارة الثقافة، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث يهدف المشروع إلى تعزيز الثقافة والمعرفة لدى مختلف الفئات، خاصةً الأطفال والشباب، وتحفيزهم على القراءة والتعلم، باعتبارهما من الركائز الأساسية في بناء الإنسان وتنمية وعيه.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على مواصلة الإرتقاء بجودة حياة المواطن المصري بتنفيذ عدد من المشروعات التنموية والإجتماعية والثقافية التي تستهدف تحسين مستوى المعيشة، وتعزيز الوعي المجتمعي، وتوفير الخدمات الأساسية، حيث يأتي هذا المشروع ضمن منظومة متكاملة من المبادرات والأنشطة التي تنفذها الدولة تحت مظلة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

فيما أوضحت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن هذا المشروع ضمن منظومة متكاملة من المبادرات والأنشطة التي تنفذها الدولة تحت مظلة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" داخل المحافظة، والتي تشمل ما يقرب من ٤ ألاف مشروع في قطاعات مختلفة تتضمن: "البنية التحتية، والصحة والتعليم، بالإضافة إلى دعم المرأة، وتمكين الشباب، وكذا توفير فرص العمل"، بما يسهم في تحقيق نقلة نوعية في جودة الحياة داخل القرى المصرية، ويُعيد رسم الخريطة التنموية في محافظات الجمهورية، مشيرًة إلى أن مشروع "كتابك" يشمل ٢٨ منفذاً ثقافياً في قرى ومراكز محافظة البحيرة، من بينها منفذ داخل قرية زاوية صقر.

وفي غضون ذلك، أجرى رئيس الوزراء حوارًا مع عددٍ من الأطفال في المرحلة الابتدائية من مرتادي مشروع "كتابك" حيث ناقشهم في بعض النصوص الواردة في الكتب التي يقرأونها، موجهًا بضرورة تعميم هذه التجربة المهمة التي تسهم في تثقيف النشء وتربية جيل واع.

الدكتور مصطفى مدبولي مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء

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