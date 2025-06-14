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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

فيديو| لفتة إنسانية من رئيس الوزراء: "علاج بنتنا يكفيني في زيارة اليوم"

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

 كلّف رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، على الفور، الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، بمتابعة حالة فتاة وتوفير جميع ما يلزم لخدمتها على أكمل وجه، قائلا: "لو معملناش حاجة فى الزيارة النهارده غير خدمة بنتنا دي كفاية".

مدبولي: "خدمة ابنتنا وعلاجها من العمى تكفيني في زيارة اليوم"

جاء تكليف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء،  خلال تفقده اليوم السبت، مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بقرية زارية صقر، مركز أبوالمطامير، محافظة البحيرة، للسيارة المتنقلة الخاصة بالرمد.

وفى هذه الأثناء تقدّم أحد المواطنين بطلب لرئيس الوزراء يخص حالة طفلته المريضة، حيث أصيبت بعمى بعد أن ضربها أحد الأطفال على رأسها، حسب قوله، أثناء اللعب.

 وكلّف رئيس الوزراء، على الفور، الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، بمتابعة هذه الحالة وتوفير جميع ما يلزم لخدمة هذه الطفلة على أكمل وجه.

وبالفعل بعد دقائق تم الترتيب لنقل الطفلة إلى معهد ناصر، لتقديم الرعاية الطبية المتميزة، وبالفعل تحركت سيارة الاسعاف بالطفلة.

كما تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، المركز التكنولوجي المتكامل لخدمة المواطنين بقرية زاوية صقر، مركز أبو المطامير، وذلك في إطار جولته التفقدية اليوم لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظة البحيرة للاطمئنان على سير العمل وكفاءة التشغيل، والتي تأتي ضمن جولة أوسع لتفقد عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة.

واستمع رئيس الوزراء والمرافقون إلى شرح حول الخدمات الموجودة بالفعل والخدمات الأخرى التي سيتم تفعيلها، وأوضحت الدكتورة جاكلين عازر أن المركز يُقام على مساحة 600 متر مربع، ويتكون من ثلاثة طوابق مجهزة بأحدث الوسائل الفنية والتكنولوجية، لتقديم مجموعة متكاملة من الخدمات الحيوية التي تلبي احتياجات المواطن اليومية.

وأضافت أن المركز يضم وحدة تكنولوجية لاستخراج التراخيص وخدمات المحليات، ووحدة خاصة بالشهر العقاري لتقديم خدمات التوثيق ونقل الملكية، إلى جانب مكتب سجل مدني لاستخراج الوثائق الرسمية، وكذا مكتب التموين لخدمات البطاقات التموينية، ومكتب البريد الذي يوفر الخدمات المالية والحوالات، ومكتب التضامن الاجتماعي لدعم الأسر الأكثر احتياجا من خلال برامج مثل الدعم النقدي "تكافل وكرامة".

مدبولي رئيس الوزراء فتاة الزيارة البحيرة أبوالمطامير

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